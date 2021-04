Lidl casse les prix sur son robot de cuisine avec des fonctions dignes des grandes cuisines

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles promotions assez incroyables en ce qui concerne les magasins Lidl. Par le passé, on avait déjà pu entendre parler de paires de chaussures qui ont été vendues en tout juste quelques heures dans plusieurs magasins. Par la suite, ces mêmes sneakers se sont alors retrouvés sur des sites de revente à des prix assez incroyables, au même titre que les plus grandes paires de baskets de Nike ou de la marque Adidas.

Mais cela était sans compter sur la détermination de Lidl à toute épreuve de ne pas s’arrêter là. En effet, Lidl a pu communiquer récemment sur de nouveaux produits mis en vente, et ces derniers concernent des gammes de produits tout aussi divers que variés, c’est le moins que l’on puisse dire.

Lidl met en vente un nouveau robot de cuisine à un prix imbattable

Il y a de cela plusieurs années maintenant, tout le monde se souvient encore du robot de cuisine qui avait été commercialisé par Lidl. Celui-ci avait pu faire beaucoup de bruit à l’époque, et certains grands concurrents de l’enseigne allemande avaient même pu prendre la parole publiquement à ce sujet. Il se trouve que cela n’a pas manqué de faire réagir non plus les consommateurs qui se sont précipités sur cette offre assez incroyable et surtout disponible en édition très limitée.

Mais plus tard, Lidl a pu encore frapper une nouvelle fois : l’enseigne allemande a décidé de baisser le prix de vente de son robot de cuisine, tout en ajoutant de nouvelles recettes exclusives. Pour les millions de foyers en France qui n’ont clairement pas le temps de cuisiner ou qui n’en ont pas les compétences, c’est une opportunité assez incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire.

Vendu à seulement 34,99 euros, ce robot de cuisine devrait faire beaucoup parler de lui. De plus, il est disponible seulement dans un temps très limité entre le 21 avril et le 27 avril. Autrement dit, il ne vous reste que très peu de temps pour pouvoir en bénéficier car il se pourrait qu’à partir de demain soir plus aucun modèle ne soit en stock.

Découvrez les fonctionnalités incroyables de ce robot de cuisine

Si Lidl fait autant parler de lui, c’est sans aucun doute parce qu’on ne compte plus le nombre de fois où l’enseigne a réussi à s’adapter aux besoins des consommateurs avec des fonctionnalités qu’ils demandent. Concernant ce robot de cuisine, il faut tout d’abord préciser qu’il est garanti pendant une durée de trois ans, ce qui est assez intéressant.

Mais surtout, vous allez pouvoir en profiter pour pouvoir faire aussi bien des salades que des jus, ou encore des smoothies. Avec une place assez minime qui sera prise dans les placards, ce robot de cuisine peut utiliser trois vitesses pour pouvoir adapter les différentes recettes. Vous pourrez aussi bien en profiter pour vous procurer d’autres appareils chez Lidl comme par exemple une trancheuse électrique qui est également vendue à moins de 35 euros.