Lidl : DANGER ! Ramenez immédiatement ces produits, de la viande contaminée a été découverte !

Vous pouvez bien sûr rapporter les produits dans les firmes Lidl pour obtenir un remboursement. Il faut que les données soient en lien avec celles fournies et il est important de noter que le rappel concerne également Leader Price.

La raison est relativement simple puisqu’une détection de salmonelles aurait été réalisée pour cette enseigne.

Lidl est concerné par ce rappel concernant de la viande

Comme c’est le cas pour ce genre d’affaires, vous devez rapporter les produits dans le commerce avec, éventuellement, le ticket de caisse, mais il n’est pas toujours nécessaire, cela dépend aussi des situations. Vous aurez un remboursement intégral si votre produit répond aux conditions. Par contre, il est préférable de ne pas les manger à cause des conséquences sur votre santé. En effet, ce genre de produits frais peut être vraiment très néfaste, voir dangereux pour votre organisme.

Chez Lidl, c’est un problème au niveau de l’étiquette qui semble être au rendez-vous puisque la date limite serait le 24 avril et non le 24 mai .

. Il s’agit d’un produit proposé par l’Étal du boucher avec l’EAN 4056489137849 et le numéro du lot est 10450717.

Si bien sûr, vous avez consommé ces produits avant le 24 avril, vous n’aurez pas de problèmes de santé.

Par contre, la conservation ne doit pas être effectuée après le 24 avril, sauf si vous avez congelé les différents produits de Lidl. Si vous avez le moindre doute et si vous ressentez des symptômes, pensez à consulter au plus vite un médecin. Rapportez également les produits périmés à la chaîne la plus proche de chez vous.

Leader Price est aussi concerné par un rappel

Contrairement aux données transmises pour Lidl, Leader Price ne se retrouve pas dans la même situation puisque ce sont des aiguillettes de poulet qui sont pointées du doigt à cause de la présence des salmonelles. Vous devez donc rapporter les denrées pour obtenir un remboursement dans les plus brefs délais. Il s’agit des articles avec le code-barre 3263856754412 et le numéro du lot est 20042118 0 287 18:12. En ce qui concerne la date limite de consommation, elle est fixée au 1er janvier 2022.

Le conditionnement est simple à savoir un sachet plastique et la marque de salubrité est FR 76351092 CE.

Si vous êtes concernés par l’achat de l’un ou plusieurs de ces produits, vous devez agir rapidement et amener immédiatement les produits concernés en magasins. Ils sont en effet très néfastes pour la santé, d’autant plus qu’il s’agit de produits frais. Les conséquences de la consommation de tels produits seraient désastreuses, bien qu’elles diffèrent selon l’organisme de chacun, plus ou moins fragile ou sensible à ce genre de bactéries. De graves maladies, pouvant potentiellement mener à la mort pourraient alors apparaitre. Il faut donc se faire rembourser ces produits de toute urgence.