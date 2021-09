Lidl dans la tourmente, l’enseigne doit retirer des produits à base de CBD et lance un appel aux clients…

C’est une terrible tragédie pour l’enseigne allemande Lidl qui a été contrainte ces derniers jours à lancer un appel qui va faire beaucoup de bruit dans les semaines et les mois à venir. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que Lidl allait frapper aussi fort et les conséquences pourraient vraiment être bien plus terribles que ce que l’on peut croire. À l’heure où les consommateurs sont de plus en plus vigilants sur les produits qu’ils peuvent se procurer, on peut dire clairement que Lidl va devoir répondre à de nombreuses critiques partout dans le monde.

Bien heureusement, on a appris que cette terrible nouvelle ne concernait que l’Allemagne, c’est-à -dire le pays où ces produits ont pu être commercialisés il y a peu de temps. Avec une vingtaine de produits qui sont très directement concernés, on peut dire que Lidl va devoir se trouver dans une situation qu’elle n’avait très probablement pas anticipée. En effet, il se trouve que les produits qui sont à base de CBD sont de plus en plus présents dans le commerce, et on se doute que l’enseigne Lidl ait voulu tout faire pour pouvoir se lancer dans ce domaine.

Par ailleurs, il se trouve que les français sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans les magasins Lidl : ils en profitent pour tout faire pour bénéficier de bonnes affaires chaque semaine, mais néanmoins cette triste affaire va faire beaucoup de mal à l’enseigne…

Le tribunal d’Heilbronn a pris la décision de condamner Lidl

C’est donc contre toute attente que l’on a pu apprendre que Lidl avait eu beaucoup de difficultés ces derniers jours en ce qui concerne une triste affaire de CBD. Alors que l’on peut voir de plus en plus de produits en France notamment, depuis que le CBD a été tout juste légalisé, personne n’aurait pu penser que Lidl allait se trouver dans une situation aussi alarmante : les produits étaient bien trop chargés en THC, et cela concerne une vingtaine de produits.

Allemagne: Lidl retire les produits à base de CBD de ses magasins https://t.co/oRhvoWgtzr pic.twitter.com/EGUYlgIRil — RFI (@RFI) September 5, 2021

Alors que les produits à base de CBD comme les huiles, les plantes, et tous les autres produits sont parfois très controversés, on a pu voir clairement que les français vont avoir des difficultés à pouvoir commercialiser ces mêmes produits après un tel scandale en Allemagne. En effet, la présence de THC dans ces produits pose des problèmes, et on peut dire que Lidl va devoir revoir sa copie en matière de CBD.

Des scandales à répétition pour Lidl, l’enseigne est mise à mal…

Alors que depuis maintenant plusieurs mois, l’enseigne Lidl ne cesse de frapper de plus en plus fort en proposant en exclusivité des produits dans des domaines aussi divers que variés, personne n’aurait pu être en mesure de penser que l’Allemagne allait connaître un tel séisme. En effet, il y a déjà quelques jours, on a pu entendre parler d’un rappel de produits, et cela a pu poser de très gros problèmes en termes de confiance pour Lidl.

À l’heure où les français sont de plus en plus méfiants en ce qui concerne les produits de la grande distribution, cela devrait malheureusement faire beaucoup de bruit et on peut voir par ailleurs que Lidl va devoir s’adapter aux toutes nouvelles législations, notamment si elle souhaite se remettre à vendre des produits à base de CBD. Pour le savoir, il va falloir être patient et consulter les prochains catalogues de l’enseigne qui sortent toutes les semaines !