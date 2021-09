Lidl dans un scandale hors du commun, l’enseigne doit retirer de la vente des produits à base de CBD

Alors que la fameuse enseigne allemande Lidl fait vraiment tout pour pouvoir proposer au quotidien des produits tous plus dingues les uns que les autres, personne n’aurait pu penser une seule seconde qu’un nouveau scandale autour de la marque allait pouvoir émerger dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. En effet, il se trouve qu’à l’heure où de plus en plus de français vont dans les magasins de l’enseigne allemande Lidl, cette dernière peut avoir une très grande confiance de la part des français qui peuvent la soutenir dans de nombreuses situations, et non des moindres. Pour pouvoir en avoir le cœur net, il vous suffit tout simplement de vous rendre chaque semaine dans les magasins Lidl : vous risqueriez d’être plutôt surpris par les produits assez dingues que vous allez retrouver en rayons…

Si on avait pu être en mesure de penser une seule seconde que Lidl avait simplement des bonnes nouvelles à annoncer, c’était sans compter sur ce que l’on allait pouvoir découvrir, et cela ne va vraiment pas faire plaisir à tout le monde. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où la fameuse enseigne allemande Lidl a pu faire parler d’elle dans des situations toutes plus dingues les unes que les autres. En effet, le dernier scandale impliquant Lidl a fait beaucoup de bruit et il se pourrait bien que cela nuise à son image partout dans le monde.

Comme on le sait, en France, depuis maintenant plusieurs mois déjà, le CBD est légal, mais pour autant, il est encore très controversé dans les médias et par certains professionnels qui ne le recommandent pas du tout. En revanche, c’est du côté de l’Allemagne que l’on a pu découvrir un nouveau scandale assez dingue en ce qui concerne Lidl, et on peut dire que cela devrait faire beaucoup de bruit…

Lidl Ireland recalls hemp tea and oils due to concerns over high levels of THC. It comes just weeks after a German Lidl was raided by Bavarian police over CBD cookies and energy drinks

Lidl dans la tourmente, les produits à base de CBD ont été rappelés

C’est contre toute attente que, récemment, on a donc pu voir des produits à base de CBD dans les rayons allemands de l’enseigne Lidl. Bien que ces produits ne soient pas disponibles en France, on imagine que la fameuse enseigne allemande souhaitait tester ces produits dans d’autres pays comme l’Allemagne avant de pouvoir éventuellement les distribuer en France.

Mais malheureusement, il se trouve que rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour l’enseigne allemande Lidl qui va devoir revoir sa copie dans les prochains jours ! En effet, on a appris dans la presse que Lidl a été condamné, car il y avait tout simplement trop de THC dans les produits qui ont été commercialisés à base de CBD. Avec une vingtaine de produits qui sont directement concernés, cela va faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire !

Allemagne: Lidl retire les produits à base de CBD de ses magasins

Un coup dur pour Lidl qui perd des millions d’euros…

Alors que l’enseigne faisait tout pour pouvoir rebondir après une attaque directe et frontale de la part de ses concurrents, et bien que cela ne concerne que l’enseigne dans son pays d’origine, il se trouve que sa popularité en a pris un très gros coup !

En effet, avec un tel scandale, il se trouve que les fans de l’enseigne ont été assez nombreux à crier au scandale, et cela va faire beaucoup de bruit dans le monde de la grande distribution. En revanche, personne ne sait encore quand les produits seront de nouveau commercialisés, ni s’ils pourront arriver prochainement en France ou bien dans d’autres pays proches…