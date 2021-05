Lidl : découvrez leur nouveau brise-vue retractable, très compétitif sur le marché !

Les regards indiscrets sont toujours désagréables, ils peuvent clairement vous empêcher de profiter pleinement de votre extérieur. Au lieu de planter des végétaux ou encore de construire un mur, sachez que d’autres solutions sont très efficaces. Lidl vous propose donc un brise-vue dont le fonctionnement est très efficace alors que le prix n’est pas excessif. Il peut s’installer très facilement sur votre terrasse par exemple en suivant la notice d’utilisation.

Le brise-vue est facturé moins de 60 euros

La toile a la particularité d’être protégée contre les rayons UV, mais également le froid et la pluie. Elle ne perdra donc pas de sa superbe d’une année à l’autre, ce qui peut s’avérer très efficace. Ce brise-vue fonctionne assez facilement puisque vous avez deux parties qu’il faut fixer contre le mur et sur le sol. Le premier poteau permet donc de loger la toile sans que celle-ci ne puisse se froisser.

Le second poteau est fixé contre le sol, il maintient la toile lorsque vous décidez de l’ouvrir. C’est simple, rapide et très efficace .

. Ce brise-vue est donc rétractable, vous n’êtes pas contraint de le laisser ouvert tout au long de la journée.

Vous l’utilisez ainsi dès que vous êtes sur votre terrasse pour vous protéger de tous les regards indiscrets.

Dès que vous quittez les lieux, vous fermez votre brise-vue, vous gagnez alors de la place et vous l’utilisez uniquement lorsque vous en éprouvez le besoin.

Une installation tellement simple qu’elle est incroyable

Lorsque vous déroulez votre toile, vous aurez une toile de 3 mètres avec une hauteur de 1.60 mètre. Cela est amplement suffisant pour vous protéger de certains regards lorsque vous êtes confortablement installé sur votre terrasse. Bien sûr, si le vis-à-vis est très haut, le brise-vue rétractable de Lidl ne sera clairement pas suffisant, vous devrez alors envisager d’autres solutions comme une toile qu’il est possible d’attacher avec des crochets ou encore des végétaux comme des bambous. Ces derniers poussent assez rapidement d’une année à une autre et ils ont seulement besoin d’humidité.

Sachez que Lidl peut clairement vous gâter dès le 13 mai puisque l’enseigne proposera aussi de la canisse avec un aspect bambou. Cette dernière est facturée moins de 13 euros, vous aurez une dimension de 2 ou 3 mètres en fonction du modèle sélectionné. Cette canisse est parfaite pour recouvrir par exemple un grillage souple ou dur, vous serez ainsi protégé de tous les regards indiscrets en provenance des voisins.

Vous pouvez bien sûr acheter les deux produits sans, toutefois, vous ruiner puisqu’il faut prévoir moins de 70 euros pour ces équipements. L’installation des deux produits est clairement adaptée à tous les niveaux.