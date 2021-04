Lidl en procès contre Carrefour et Intermarché pour concurrence déloyale, ils gagnent contre la marque discount !

Personne n’aurait pu croire un jour que la grande chaîne de magasins Lidl soit dans une aussi mauvaise posture, et pourtant on peut voir que dans la vie de tous les jours cette enseigne n’est pas toujours très exemplaire, et c’est même parfois tout le contraire selon certains qui n’hésitent pas à tout balancer sur les réseaux sociaux comme on a pu le voir encore récemment.

L’annonce vient tout juste de tomber il y a quelques heures, et elle a fait un gros choc pour Lidl qui devra payer une somme très importante à ses concurrents notamment. Il est vrai que le domaine de la grande distribution est réputé pour ne faire aucun cadeau, et malheureusement on peut souvent voir qu’entre les différentes enseignes, qu’il s’agisse de Carrefour, d’Intermarché, de Leclerc, ou d’autres, il est très compliqué de pouvoir se faire une place. L’arrivée sur le marché de la chaine discount a fait des ravages auprès des magasins traditionnels.

Si certains ont pu réussir malgré tout à se faire concurrence avec des prix toujours de plus en plus bas, il semblerait que cette fois-ci, Lidl pourrait en payer le prix fort paradoxalement ! C’est en effet dans le journal Capital que l’on a pu découvrir cette annonce qui fait assez froid dans le dos, après des accusations graves notamment de Carrefour et d’Intermarché, qui estiment que Lidl a réalisé en effet de la concurrence déloyale.

Lidl est dans la tourmente : une amende de plusieurs millions d’euros qui pourrait avoir des conséquences très graves

A l’heure où même les plus grandes enseignes de discount doivent faire tout leur possible pour économiser de l’argent, personne n’aurait pu s’attendre un jour à une telle annonce de la part de Lidl. En effet, il se trouve qu’on a pu entendre dire que Lidl était visiblement la “meilleure chaîne de magasins” dans ses publicités.

Intermarché et Carrefour n’ont en effet pas apprécié cette déclaration et n’ont pas hésité à dénoncer les faits. L’affaire, qui avait déjà débuté en 2017 et qui avait été révélée par LSA, avait fait beaucoup de bruit déjà à l’époque après que Lidl ait annoncé avoir été élue la « meilleure chaîne de magasins » pour la 4ème année à la suite. Mais le verdict est tombé et celui-ci pourrait faire des dégâts assez importants.

En effet, Lidl devra malheureusement être contraint de payer 3,7 millions d’euros d’amende après avoir fait cette annonce.

Lidl fait face à de plus en plus de difficultés notamment avec ses produits et ses nombreuses promotions agressives

Le verdict est tombé avec le tribunal de commerce d’Evry qui a annoncé la nouvelle, estimant que le panel était très faible pour établir un classement mettant en avant Lidl. On peut notamment dire que l’enseigne allemande a contesté cette décision très rapidement, même s’il y a quelques semaines une décision semble avoir été rendue comme on a pu le voir sur internet.

Par le passé, Lidl a eu d’autres déboires notamment avec son fameux produit Monsieur Cuisine Connect, qui a été accusé de copier le fameux Thermomix. Entre ces accusations assez graves et les autres, nul ne doute que Lidl pourrait sombrer avec des ennuis judiciaires qui ne sont très clairement pas en sa faveur ces derniers temps.