Lidl : cette énorme vente flash va faire un buzz incroyable ! Disponible très bientôt dans vos rayons !

Personne ne s’attendait à ce que Lidl marque l’arrivée des beaux jours avec une annonce qui es aussi choquante. En effet, tout le monde se souvient de ces derniers jours où on a pu voir que l’enseigne allemande avait décidé de mettre en vente un robot de cuisine vraiment révolutionnaire qui a encore fait parler de lui récemment.

Certains français se sont alors précipités pour pouvoir se le procurer dans les plus brefs délais, et on a même pu entendre parler de certains magasins où il y a eu des ruptures de stocks en seulement quelques heures. Les images que nous avons eu l’occasion de voir sur les réseaux sociaux sont même assez intrigantes : personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Lidl allait pouvoir frapper aussi fort. Du côté des concurrents, c’est vraiment la douche froide : certains n’ont même pas du tout supporté la décision de Lidl, qui est selon eux même contraire aux pratiques de la grande distribution en France.

Lidl organise une énorme vente flash pour les fans de barbecue ! https://t.co/Rd8TN403lC — MCE TV (@mce_tv) April 30, 2021

Lidl met à mal la concurrence qui fait tout pour les stopper

Alors que Lidl fait tout son possible pour pouvoir proposer des prix de plus en plus bas, on a pu voir encore récemment que l’enseigne allemande n’avait pas fini de casser les prix, loin de là. On se souvient tous notamment des fameuses chaussures que Lidl avait décidé de commercialiser et qui se sont par la suite vendues très cher sur les sites de revente.

Avec des matières de très bonne qualité et qui n’avaient alors rien à envier aux plus grands comme Nike ou encore Adidas, Lidl avait pu décider de marquer le coup en investissant le monde de la mode contre toute attente. Plus tard, à l’occasion de l’arrivée des beaux jours, on a vu que Lidl a décide de s’intéresser au monde du jardinage.

Non content d’avoir mis à mal les enseignes professionnelles de la cuisine et de la mode, l’enseigne allemande a voulu aussi proposer un carré potager pour le printemps. Pour les français qui ont un balcon ou une terrasse, c’est une occasion en or pour pouvoir cultiver des légumes, des fruits, ou encore des herbes aromatiques.

En effet, le printemps est une saison idéale où les bonnes nouvelles ne font qu’affluer, et avec le déconfinement qui approche, c’est le moment ou jamais de retourner dehors, c’est le moins que l’on puisse dire !

@lidlfrance les fans de barbecue ont sorti leurs grillades, à consommer avec un bon rosé canicule. A bientôt Lidl. pic.twitter.com/L0DJA0N1D5 — NELPAT (@NellyPatrick37) July 11, 2016

Lidl frappe fort avec de nouveaux prix cassés dans son catalogue

En regardant le tout dernier catalogue de Lidl, on a aussi pu constater que l’enseigne allemande avait décidé de ne laisser aucun répit à la concurrence, et on a pu le constater dans le dernier catalogue qui est assez monstrueux, il faut bien le dire.

Pour pouvoir fêter la fêtes des mères ou tout simplement pour se réunir en famille, Lidl a donc décidé de proposer tout le nécessaire pour faire un bon barbecue. Avec les températures estivales qui s’annoncent pour cet été, vous allez pouvoir en profiter pour faire de très bonnes grillades.

En effet, l’enseigne allemande a décidé de proposer de nombreux accessoires mais également de la viande de très bonne qualité. Ainsi, tous les français vont pouvoir en profiter sans se poser une seule question sur le prix : Lidl s’occupe vraiment de tout pour vous trouver les meilleurs prix bas !