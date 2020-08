Lidl fait un buzz incroyable en mettant en vente une brosse pour cheveux multifonctions à un prix imbattable !

Tout le monde le sait : les appareils pour entretenir ses cheveux peuvent s’avérer être extrêmement couteux.

La concurrence est rude, les marques sont nombreuses à tenter de tirer leur épingle du jeu en proposant des produits toujours plus performants (mais généralement toujours plus chers). Le but est simple : chacun veut avoir chez lui ce qu’il a en sortant de chez le coiffeur.

On ne compte donc plus les appareils électriques qui existent sur le marché, mais pour les petites bourses, difficile de trouver son bonheur à bas prix. Heureusement pour elle, Lidl existe et compte bien frapper un grand coup avec sa brosse multifonction.

Une brosse proposée à 11.99€ !

Les fans de Lidl connaissent la marque Silver Crest, connue pour ses produits de bonne qualité vendus à un tarif exceptionnel qui écrase la concurrence. Dès le 27 juillet, vous pourrez retrouver en rayon un nouveau produit de la marque : une brosse à cheveux multifonction.

Sur le site officiel de la Lidl, la firme indique que cette brosse vous servira à « lisser ou boucler vos cheveux quelle que ce soit leur longueur « . Elle a une fonction rotative activable, possède un revêtement en céramique tourmaline et vous pouvez gérer deux températures différentes (150 °C et 180 °C +/-10 °C). Enfin, vous pourrez la transporter en toute tranquillité lors de vos voyages ou déplacements puisqu’une pochette de voyage thermorésistante est incluse dans le prix.

Et comme d’habitude avec les produits Silver Crest, la brosse est garantie trois ans !

Lidl a l’habitude de frapper fort

Lidl n’en est pas à son coup d’essai. Le magasin propose régulièrement des produits à des prix imbattables qui explosent la concurrence. On se rappelle notamment du robot de cuisine Silver Crest Monsieur Cuisine. Lidl a proposé ce produit comme un concurrent du très connu Magimix mais 1000 euros moins cher.

Le succès a tant été au rendez-vous qu’ils l’ont proposé à plusieurs reprises, pour satisfaire le plus de clients possibles. De nombreuses personnes ont comparé les deux produits, comme des chefs cuisiniers. Et le résultat fut sans appel : la qualité était au rendez-vous.

La polémique des PS4

Récemment, si Lidl a fait parler, c’est pour son offre de PS4 à prix imbattable : 95 euros ! A l’occasion de l’ouverture d’un magasin à Orgeval, la firme a fait la promotion de la console. Ce n’est pas la première fois qu’elle est vendue si peu chère par Lidl, mais c’était la première fois que le magasin communiquait à ce sujet.

Résultat, des dizaines et des dizaines de personnes se sont retrouvées devant le magasin pour espérer avoir la PS4 (les stocks étaient évidemment limités). La scène a choqué sur Twitter pour son hystérie, et surtout dans un monde plongé dans la crise de la COVID-19 (inutile de préciser que les gestes barrières ne sont aucunement respectés).

Ptdrrr mais en vrai j’espère y’a pas de que ça en rayon 😂😂😂😂 le monde qui attend devant #lidl #ps4 pic.twitter.com/ZdF6zXkdgh — So Much Cocaïne ! (@TheRealAxel01) June 17, 2020

Le groupe Lidl connaîtrait-il le même succès avec sa brosse multifonction ? On est prêt à parier qu’elle se vendra comme des petits pains et que les retours seront comme toujours sans doute très positifs. Une chose est sure : Lidl sait comment faire plaisir aux français !