Lidl fait une très grosse annonce avec une piscine gonflable incroyable pour les beaux jours à venir

Personne n’aurait pu imaginer que Lidl, la grande enseigne de discount allemande, allait pouvoir décider de frapper aussi fort sur la table avec une piscine gonflable à un prix incroyable. Il faut dire que ces dernières semaines et ces derniers mois, l’enseigne de hard discount allemande a déjà frappé très fort en proposant à la vente d’autres produits à des prix tout aussi plus incroyables les uns que les autres.

À l’heure où certains pensaient même que Lidl allait pouvoir enfin décider d’arrêter de proposer des produits aussi bas, c’était mal connaître l’enseigne qui n’a pas arrêté de proposer depuis des produits dans tous les domaines et à des prix assez dingues chaque semaine. On se souvient tous notamment d’un robot de cuisine qui avait pu faire beaucoup parler de lui ces derniers mois : en quelques jours à peine, celui-ci s’était alors retrouvé en rupture de stocks partout en France. Pour les fans de Lidl qui n’ont pas pu en profiter, on a heureusement pu le voir de nouveau récemment dans une version encore plus améliorée.

En effet, dans une seconde version que l’on a pu découvrir, il se trouve que ce produit a été vendu encore moins cher et avec plus de recettes. Une opportunité assez dingue pour des millions de français qui n’ont aujourd’hui que très peu de moyens depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais cette fois-ci, il se trouve que Lidl a pu décider de frapper fort une nouvelle fois avec un accessoire indispensable pour les beaux jours, notamment pour pouvoir éviter de sortir en cette période de crise sanitaire.

Lidl met un gros coup de pression aux concurrents avec cette grosse annonce

C’est une annonce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pour toutes celles et ceux qui ont déjà pu la voir en exclusivité. En effet personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Lidl allait pouvoir proposer une piscine gonflable à un prix aussi imbattable. Avec un tarif de moins de 55 euros, on peut clairement dire que Lidl a décidé de frapper très fort encore une fois. Concrètement, on retrouve ces mêmes piscines gonflables vendues parfois à près d’une centaine d’euros par habitude, quand ce n’est pas plus.

Mais surtout, ce que les clients de Lidl vont aussi apprécier, c’est le design imparable de cette piscine gonflable qui peut aussi proposer de nombreuses autres fonctionnalités toutes plus dingues les unes que les autres. Comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve concrètement que l’on va pouvoir faire du toboggan avec cette piscine gonflable destinée aux enfants ! Et pour les plus exigeants, on trouve même des jeux à lancer d’anneaux et de balles.

D’autres produits disponibles à partir de ce lundi

Si vous vous rendez chez Lidl ce lundi, vous allez également pouvoir trouver beaucoup d’autres produits dans le monde de la piscine pour pouvoir préparer l’été notamment. Pour celles et ceux qui veulent faire des économies, c’est une occasion en or !

En revanche, comme d’habitude, il faut préciser qu’avec Lidl, il n’y en aura clairement pas pour tout le monde, et il va donc falloir être très rapide si vous voulez vraiment pouvoir en profiter avant qu’il ne soit trop tard !