Lidl frappe encore très fort en sortant des « airpods » à un prix très bas ! Préparez-vous !

Le marché français est très concurrentiel pour les entreprises existantes dans le commerce. Nombre de ces entreprises se livrent une lutte sans merci afin d’être le leader. Un pari que le groupe Lidl a relevé depuis des années. Etant un fournisseur de produits de qualité à des prix bas, Lidl est très apprécié des français. Il revient en force avec un produit de prestige : les écouteurs sans fil. Il s’agit en effet d’un produit qui fait forte sensation en France actuellement.

Lidl, des produits pour tous…

Lidl est une firme d’origine allemande. Elle a été fondée en 1930 par l’allemand Josef Schwarz. L’entreprise fait partie d’une faîtière du groupe Schwarz. Elle est présente dans 26 pays d’Europe avec plus de 7800 magasins dont plus de 3200 dans son pays d’origine l’Allemagne. En France, Lidl a plus de 1500 magasins répartis sur toute l’étendue du territoire. L’entreprise propose divers produits indispensables au quotidien des consommateurs.

Lidl est spécialisé dans la commercialisation des produits alimentaires, les outils de bricolage, les appareils électroniques et électroménagers etc. on y trouve tout ce dont on peut avoir besoin pour sa consommation ou le bricolage. Ce qui met Lidl à la tête du marché français est le rapport qualité / prix de ses offres. Les articles qui y sont vendus sont d’excellente qualité et à des prix assez bas. Malgré le tarif de base qui est déjà assez bas, de grosses promotions y sont faites afin de rendre l’accès facile à toutes les couches de la population. D’où le slogan « Lidl, la meilleure qualité, au prix le plus bas ».

Des écouteurs sans fils vendus par Lidl

En matière d’innovation et de promotion, Lidl arrive toujours à épater ses clients. Pour ce mois de septembre 2020, la firme a prévu commercialiser des écouteurs sans fils pour le bonheur de la population française. Le lancement a été fait le 17 Septembre dernier. Une opération qu’on peut qualifier de prolifique puisque tous les consommateurs raffolent de ce produit électronique. Déjà, le coût de ses Airpods est relativement bas. Pendant que ceux d’Apple sont à des centaines d’euros, les écouteurs sans fil de Lidl sont à moins de 20 euros.

Produit par la marque Silvercrest, les Airpods de Lidl possèdent des caractéristiques impressionnantes. Ils servent à la gestion des appels ainsi qu’à l’exécution de la musique. La connexion à l’appareil se fait par Bluetooth. Il lui faut juste 15 minutes de charges pour fournir 3 heures de fonctionnement non-stop. Comme on pourrait le deviner, il s’agit de la caractéristique qui attire le plus les acheteurs. Pour couronner le tout, le fabricant garantit les écouteurs sans fils sur une durée de trois ans. Une promo qui fait tout simplement dire « Waooo » !

Une promo qui fait tabac en France

Les écouteurs sans fils de Lidl sont fabriqués en 4 coloris à savoir : vert, bleu, rouge et gris. La technologie utilisée sur ces Airpods est le lithium-polymère. Ils s’allument automatiquement lorsqu’ils sont enlevés du boîtier de charge et de rangement. Les Airpods de Lidl ont séduit le public à tel point qu’à ce jour, il y a déjà une rupture de stock. A la même date, d’autres produits ont fait leur entrée sur le marché dans le même catalogue.

Parmi les produits on a la Batterie externe Powerbank 10.000 mAh, disponible en 4 colories. Il y a aussi le Hub USB 4 ports à un prix super abordable (8,99 euros). Notons que la machine à coudre Lidl sera aussi sur le marché la semaine prochaine.