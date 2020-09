Lidl : ils sortent un parfum à moins de 6 euros, qui ressemble à s’y méprendre à un parfum de luxe ! BON PLAN !

Spécialiste allemand dans le hard discount, Lidl continue d’honorer sa réputation de vendeur de produit de qualité à prix réduit. Avec ce nouveau parfum qu’il met en vente, on peut dire également que la firme vend aussi des produits de luxe à petit prix !

La stratégie gagnante de Lidl avec son nouveau parfum…

Le géant allemand Lidl a parfaitement su mener sa stratégie commerciale, et a réussi à s’implanter partout en France. Aujourd’hui, c’est plus de 1500 magasins Lidl que l’on dénombre sur le territoire, et la firme n’a pas fini de faire parler d’elle. On peut même dire qu’elle ne manque pas d’atouts dans sa manche, pour faire débarquer les consommateurs dans ses boutiques.

Merci à la meuf avec du parfum Lidl ds l'amphi pour la crise d'allergie à 8h30 du matin, j'apprécie vraiment. — Mamie Chouchen (@Gayer_teens) October 23, 2019

L’une des particularités de Lidl, consiste à casser les prix des produits de qualité, les produits les plus chers, les ramenant au prix le plus bas, et à la portée de plus de clients. Cette stratégie commerciale innovante a eu du succès, puisque qu’aujourd’hui, la firme fait partie des incontournables sur le marché.

On se souvient qu’il y a juste quelques semaines, le géant allemand a fait un buzz monstre avec ses baskets de qualité à prix imbattable. Il refait parler de lui cette semaine, avec une fragrance qui déchaînera également la foule !

Aujourd’hui, Lidl qui donne l’impression de choisir des produits de haute qualité pour les revendre à un prix vraiment bas, propose pour le bonheur de ses consommateurs, une fragrance particulière au prix cadeau de 5,99 euros… oui vous ne lisez pas mal, on dit bien 5,99 euros !

Ce n’est pas tout : il s’avère que ce parfum mis en vente à un prix si bas, rappelle énormément un autre parfum célèbre et de grande qualité, qui est vendu à 70 euros. Soit une différence de prix de 64 euros environ !

C'est le moment de vous faire une confidence

J'ai déjà acheté ce parfum à Lidl pic.twitter.com/w5AxU82CsI — Le Baron du Parfum ®️ (@EAUDEPRESTIGE) April 30, 2020

La fragrance aux effluves de rose se trouve dans un contenant de 100 millilitres. Elle est un peu fruitée et fraîche. Elle rappelle fortement le parfum Be Delicious de chez DKNY.

De la qualité à petit prix avec Lidl !

Les baskets et le parfum ne sont pas des coups d’essai pour Lidl… Avec une telle stratégie de vente, la firme ne peut qu’enchanter ses consommateurs. On se souvient de ce robot multifonction que la firme a vendu à 399 euros, alors que la même machine de la marque Thermomix était vendue à 1200 euros !

C’était également le cas pour une certaine machine à coudre de très bonne qualité, que le géant de la grande distribution a vendu jusqu’à 3 fois moins cher que ses autres concurrents dans le même domaine.

Pour autant, avec la parfumerie, c’est une autre tournure que prend cette stratégie adoptée par Lidl, puisque cette fois-ci, il touche au monde du luxe. Des parfums et des cosmétiques à prix cadeau, on ne doute pas que le champion du hard discount parviendra à atteindre ses objectifs.

En effet, il est clair que tout le monde veut de la qualité et du luxe, alors si c’est à prix cadeau, c’est encore mieux. Cette promotion exceptionnelle chez Lidl ne saurait plus tarder, et on sent déjà le buzz autour de la firme, et l’affluence au niveau de ses magasins.

Il faut le reconnaître le champion allemand du hard discount a du flair pour les bonnes affaires. Il n’y a plus qu’à se tenir prêt pour ne rien rater !