Lidl : ils sortent un petit potager très sympa pour les beaux jours, et en plus pas cher !

Avec des offres incroyables qui sont proposées chaque semaine aux clients, on ne compte plus le nombre de fois où Lidl a été pointé du doigt par ses concurrents pour ses prix beaucoup trop bas.

Mais cette fois-ci, il semblerait que Lidl soit allé encore plus loin et que rien ne pourra les arrêter.

On a en effet appris par le passé que certaines grandes marques de la distribution en France avaient décidé d’attaquer Lidl. C’est notamment le cas de Carrefour et Intermarché qui ont porté plainte pour concurrence déloyale et ont gagné le procès un peu plus tôt ce mois-ci.

Mais cette fois-ci, Lidl a pu décider d’aller encore plus loin et de s’attaquer au domaine de la jardinerie.

Pour toutes les enseignes concurrentes, c’est un véritable drame.

Le mois d’avril et le mois de mai représentent souvent un moment très important pour les jardineries françaises.

Elles en profitent pour pouvoir vendre du mobilier de jardin, mais également des produits qui pourront leur permettre facilement de semer des herbes aromatiques par exemple.

C’était sans compter sur l’intervention de l’enseigne de discount Lidl qui est venue concurrencer les plus grandes enseignes du monde de la jardinerie française…

Lidl frappe fort avec ce mini potager, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Alors que les beaux jours arrivent, il se trouve que les français sont encore nombreux à ne pas s’être occupés de leur potager selon les dernières informations en notre possession. Pour autant, il se trouve que cela n’est pas encore trop tard car Lidl a pensé à vous si c’est votre cas ! Dans tous les magasins de Lidl, et pendant une durée très limitée, vous devriez pouvoir retrouver un mini potager en exclusivité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madame Lidl (@bonplan_lidl)

Disponible à moins de 15 euros, les premiers retours que nous avons pu avoir l’occasion de lire sur le web sont tous unanimes. Avec ses dimensions très optimales et sa capacité à pouvoir stocker plusieurs herbes aromatiques ou d’autres plantations, c’est une occasion en or pour tous les français de pouvoir profiter des beaux jours…

En effet, cet outil est indispensable et très pratique pour pouvoir semer et récolter par la suite du basilic, de la menthe, ou même encore des tomates cerises ! Toutefois, si vous voulez en profiter, dépêchez-vous car on a pu apprendre que l’offre se terminait très bientôt…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madame Lidl (@bonplan_lidl)

Lidl propose des offres limitées chaque semaine avec des produits incroyables

Si vous vous rendez dans votre magasin Lidl, vous pourriez peut être avoir la chance de trouver ce mini potager en vente à moins de 15 euros. En revanche, si vous tardez trop, vous allez pouvoir vous rendre compte que celui-ci n’est plus du tout disponible à la vente !

Pour cela, vous allez devoir attendre que Lidl décide à nouveau de vendre ce mini potager dans une nouvelle édition limitée. En revanche, personne ne pourrait être en mesure de savoir à quel moment le mini potager de Lidl sera remis en vente et dans quelles conditions.

On a pu cependant avoir de belles surprises récemment chez Lidl. Par exemple, le robot de cuisine qui avait pu faire parler de lui sur les réseaux sociaux est revenu plusieurs mois après sa première mise en vente avec de nouvelles recettes et à un prix moins cher !

Pourquoi utiliser le potager avec des pieds de Lidl ?

Si vous n’avez pas la chance d’avoir un potager classique, sachez qu’il est possible d’acheter cette version qui est très abordable. Vous pourrez l’installer sur un balcon, votre terrasse ou, encore, à l’intérieur de votre logement afin de profiter de tous les avantages des légumes et des fruits. Bien sûr, ce sont certains plants qui pourront être envisagés avec cet équipement.

Le potager est pratique puisque vous n’aurez pas d’insectes comme c’est le cas en pleine terre .

. La version de Lidl évite aussi de vous baisser ou de vous mettre à quatre pattes, ce qui peut être très désagréable.

La contenance est suffisante pour planter de petits légumes ou des plants traditionnels comme des aromates.

La jardinière avec des pieds ou encore le mini potager, ce sont des produits incontournables pour la saison et vous ne devez pas les négliger surtout au vu du prix. Regardez également les boutiques proposées à l’étranger si toutefois votre magasin à proximité de chez vous ne vend plus ce mini potager. Ce dernier devrait être victime de son succès au vu des avantages qu’il peut dévoiler pour tous les amoureux du jardin et des cultures.

En période de confinement et au vu de la situation sanitaire compliquée depuis plus d’un an déjà maintenant, les Français ont plus que jamais ressenti le besoin de se rapprocher de la nature. Les sorties ou voyages étant de plus en plus compliqués, le potager est une bonne alternative pour tout ceux vivant dans des espaces restreints ou ne voulant pas laisser une trop grande place à leur nouvelle passion. La recrudescence des activités manuelles laisse également présager de belles journées devant lui au potager, nouvelle activité à la mode en 2021.

Bien préparer votre potager

Si vous avez réussi à acheter ce produit dans les rayons de Lidl, vous êtes désormais prêt à cultiver quelques plants. La première étape à prendre en compte concerne le drainage, il faut alors utiliser un film géotextile notamment pour protéger les parois et cela n’est pas seulement valable avec des contenants en bois. Ceux en fer ou en plastique doivent aussi avoir un tel film que vous trouverez dans le commerce, mais il est parfois livré avec le potager.

Ajoutez quelques billes d’argile dans le fond pour avoir une petite couche, cela permet aussi d’optimiser le drainage .

. Incorporez ensuite un bon terreau qui correspond aux plants que vous aurez tendance à installer dans votre potager sur pieds.

Prévoyez aussi du fertilisant ainsi que de l’engrais, ces produits peuvent être prévus pour une agriculture biologique, cela évite d’avoir des produits chimiques.

Vous délimitez ensuite des zones pour les diverses plantations, le choix dépendra de l’exposition au soleil et des températures.

Contrairement aux idées reçues, avec un potager proposé chez Lidl, vous pouvez envisager diverses cultures. Parmi ces dernières, il y a les mini-légumes que vous trouvez sous la forme de graines. Vous pouvez aussi penser à des fleurs, des herbes aromatiques pour sublimer tous vos plats ou encore de petits fruitiers dont les besoins ne sont pas trop importants. Il est possible de mixer un peu le tout et de prévoir une zone pour des fruits, une autre pour des légumes ainsi que diverses fleurs.