Lidl : impossible de concurrencer le prix de cet arbre fruitier, les clients sont nombreux à l’acheter

Ce n’est pas la première fois que Lidl, l’enseigne de hard discount allemande, prend une décision vraiment radicale pour pouvoir aider les consommateurs français dans le besoin.

On peut en effet voir assez régulièrement de nombreuses personnes faire l’acquisition d’objets complètement dingues et à des prix hallucinants.

Il n’en a pas fallu plus à Lidl pour décider de frapper encore plus fort.

Toutefois, vous allez devoir être très rapide, car comme toujours, il se trouve que Lidl a décidé de ne rendre sa promotion disponible que pendant une très courte période, et il n’y en a clairement pas pour tout le monde. En effet, cette décision risque de faire beaucoup de bruit, et on imagine que vous allez vouloir en savoir plus sur cette belle opportunité…

Lidl casse encore les prix : les concurrents ne savent plus quoi faire !

Il y a déjà quelques jours de cela, Lidl avait pu frapper très fort en faisant la promotion d’un mini potager à un prix complètement hallucinant. Il se trouve que celui-ci était vendu à moins de 15 euros à l’unité. A l’heure où le printemps arrive et avec lui les beaux jours, les français sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre en place chez eux des décorations d’extérieur et de l’aménagement pour pouvoir profiter des beaux jours.

Par le passé, on se souvient tous des autres promotions de Lidl qui avait pu frapper très fort, notamment avec un robot de cuisine qui avait vraiment fait parler de lui pendant très longtemps. Plus tard, tout le monde avait même été très surpris de voir que l’enseigne de hard discount allemande avait pu également proposer à tout le monde des sneakers (c’est à dire des chaussures pour la vie de tous les jours), à des prix hallucinants. Même les plus grands fans de baskets d’autres grandes marques avaient pu décider de se précipiter sur cette belle occasion qui pourrait ne plus jamais être reconduite…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lidl France (@lidlfrance)

Mais à l’occasion des beaux jours, Lidl a voulu frapper encore plus fort en prenant une décision radicale qui pourrait tout changer, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec une offre pareille, nul ne doute qu’il n’y en aura pas pour tout le monde…

Lidl met en vente un arbre fruitier à un prix hallucinant : découvrez toutes les caractéristiques

C’est donc dans les prochains jours que Lidl devrait mettre en vente un olivier pour faire plaisir à tous les foyers français qui n’ont que très peu de moyens. Dans le nouveau catalogue de Lidl, on a pu ainsi découvrir que cet arbre fruitier sera disponible pour moins de 15 euros à l’unité (et même plus précisément pour 14,99 euros).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lidl France (@lidlfrance)

Avec des promotions qui devraient débuter dès le 28 avril, il se trouve que certains consommateurs ont même prévu de mettre un rappel à leur agenda pour ce jour là. Comme à chaque grande annonce de la part de Lidl, on imagine en effet que les clients vont être très nombreux à se rendre sur place pour pouvoir profiter de ce prix exceptionnel, qui devrait par ailleurs même s’appliquer à des plantes vendues encore moins cher…

Lidl propose aussi un rayon pour les fleurs

Si vous fréquentez Lidl, sachez que, depuis le début du confinement, certains produits ont été supprimés. L’enseigne a donc décidé de proposer des zones avec des plants pour le potager ou encore pour embellir votre extérieur, voire votre terrasse et votre balcon. Vous aurez alors des géraniums ainsi que des arbres fruitiers.

Par rapport à des prix affichés dans des jardineries, sachez que ceux proposés par Lidl sont très faibles, mais il faudra être vigilant à la qualité .

. Sélectionnez votre arbre fruitier avec la plus grande rigueur, mais sachez que l’enseigne affiche un très bon rapport qualité/prix.

Vous avez également un rayon pour les fleurs qui est disponible tout au long de l’année.

Les adeptes des bouquets sont souvent ravis puisque la durée de vie des fleurs est très longue si vous suivez bien les conseils. Il est nécessaire de couper régulièrement le bout des tiges, de changer l’eau et d’utiliser le petit sac proposé avec le bouquet. Dans tous les cas, Lidl est largement présent à vos côtés pour aménager un potager ou un massif de fleurs puisque vous aurez aussi des sachets pour les graines. Ces produits ont tous un point en commun à savoir les prix très bas.