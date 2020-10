Lidl : la marque élue magasin de l’année recherche actuellement des volontaires pour un job de rêve !

Rien de plus plaisant pour un fan de Lidl que de devenir son mannequin mode sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un passionné de cette enseigne, cette offre est pour vous. L’histoire retiendra sans doute que vous avez été au départ de cette aventure.

Lidl est représenté dans plusieurs pays européens et ne cesse de faire parler de lui. Dans le but de se faire davantage connaitre et d’accroitre son chiffre d’affaires, ce hard-discount allemand offre un emploi de rêve à tous ceux qui aiment l’aventure. Si vous êtes un fan de la marque, cette annonce vous concerne. Il ne se passe plus un jour sans qu’on entende parler de ce réseau commercial. Déterminé à faire asseoir sa notoriété sur le marché grâce à la vente de ses produits à des prix abordables, Lidl revient cette fois avec une offre pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la publicité de son nouveau projet de mode.

Créée vers les années 1930, cette marque a su s’imposer sur ce vaste marché et a pu affronter la concurrence. Les magasins de Lidl sont devenus l’un des plus visités en Europe d’autant plus que la marque propose des produits indispensables à des prix cassés chaque semaine. Si Lidl est devenu aussi populaire, c’est aussi grâce à sa politique commerciale qui consiste à la diversification de l’offre. Aucun article ne fait l’exception dans la chaine de distribution de ce discounter car les prix sont à la disposition de tout le monde. Ceci étant, cette enseigne a pensé à faire plaisir à ses fans en leur proposant un job.

Devenir top model pour une journée ! si cela vous tente, vous êtes le profil idéal que recherche ce distributeur. C’est dans son compte Twitter en Irlande que la célèbre marque a passé cette annonce. En effet, la société souhaite lancer sa nouvelle collection de produits de la mode et aurait fait appel aux amateurs de Lidl. Comme l’a expliqué un responsable, l’enseigne recherche son prochain Top Model Lidl pour son merchandising prévu pour la fin du mois de novembre. Ce dernier représentera la célèbre marque sur les réseaux sociaux pour sa campagne via ses panneaux publicitaires ainsi que pour son catalogue hebdomadaire. Une offre précieuse qui s’adresse à tous les amateurs et passionnés de ce discounter.

Pour faire partie de cette merveilleuse aventure, rien de plus facile car il suffit simplement de glisser quelques commentaires sous ses posts dans les réseaux sociaux. Cela plaira à plusieurs fans de se retrouver dans la peau d’un mannequin de mode de Lidl. Ayant fait ses preuves dans le domaine de l’électroménager, pâtisseries, cosmétique, boissons bio et bien d’autres, ce géant allemand se lance dans la mode avec une ligne de vêtements qui fait déjà tant parler bien avant sa sortie. Même si certains n’envisageaient pas cette hypothèse, ce nouveau projet de Lidl est plutôt bien accueilli par le public. Les premières images de ses chaussettes et baskets sont un véritable succès au regard de l’engouement que cela a suscité.

The rumours are true… our Lidl merch is coming in late November and we want to find Lidl's Next Top Model who'll be featured on our social media, in our famous weekly leaflet AND on a billboard 🤩

This could be you 👇 pic.twitter.com/9SOgJW3fHZ

— Lidl Ireland (@lidl_ireland) September 23, 2020