Lidl : la marque propose cette semaine de nombreux produits venus tout droit des Etats-Unis !

Les habitués de Lidl savent qu’il ne faut rater aucune occasion proposée par la célèbre enseigne. Elles peuvent se révéler très intéressantes. Si on avait l’habitude des appareils électroménagers utilisables au quotidien ou encore des accessoires indispensables à l’homme, cette fois, Lidl va attirer les regards en proposant quelque chose de bien différent. En effet, la marque a programmé pour la semaine prochaine une panoplie de produits américains fin prêts à être dégustés. Il y a de quoi titiller la curiosité des uns et des autres. Lisez la suite de cet article pour découvrir les bons plans de la semaine prochaine avec Lidl.

Tout pour le plaisir des papilles gustatives !

Si vous vous rendez sur le site du hard-discounter allemand, vous vous rendrez compte que la date du mercredi 7 octobre prochain est placée sous le signe des États-Unis. C’est pour cela que Lidl a décidé de proposer à ses clients de nombreux produits qui satisferont leurs envies de cuisine américaine. La marque a décidé de placer cette nouvelle offre sous une expression qui ne laisse presque aucun doute quant à son contenu : « Découvrez le goût de l’Amérique ».

Cette opération rassemble plusieurs produits de la marque McEnnedy. En y faisant un tour, vous découvrirez les meilleurs plans pour vous remplir l’estomac. Qu’il s’agisse des pains pour hamburger, des tranches de fromages à sandwich, du bacon, du poulet épicé et des cornichons, vous ne manquerez pas d’ingrédient pour vous offrir un repas digne d’un roi.

Si vous n’aviez pas l’habitude de ce type de cuisine, c’est plus que jamais l’occasion de vous initier. Ils ont l’avantage de revenir très moins chers. Vous pourriez même trouver des morceaux de poulet excellemment bien faits à partir de 3,99 euros. Ce n’est plus le moment d’hésiter !

Tout venu d’Amérique

L’offre de Lidl pour le compte de la semaine prochaine peut bien vous permettre d’obtenir un repas 100% d’origine américaine ! L’entreprise propose des chips, des onions rings, du pepsi, de la Duff Beer et même des cacahuètes grillées. Tout y est pour satisfaire les petites envies de grignotage. Un petit déjeuner rapide ? Lidl vous permet de réaliser la recette classique de délicieux pancakes accompagnés de sirop d’érable.

Pour les amateurs de bons desserts, l’entreprise allemande a pensé à des pots de glace, des Cookies Doug, des mini Donuts, des cookies et même des brownies. Une petite soirée en famille ou entre amis ? Pourquoi ne pas opter pour du cheesecake ou du popcorn de chez Lidl ? Si tous ces produits vous intéressent, vous n’aurez plus à attendre très longtemps. Ils seront tous disponibles à partir du mercredi 7 octobre prochain.

Que pouvons-nous dire de Lidl ?

Fondée en 1930, Lidl est une entreprise de distribution allemande. Avec le temps, sa notoriété s’est étendue et elle est présente dans 26 pays en Europe. Cette société avait fait ses débuts dans le commerce de fruits exotiques avant de se lancer dans les produits alimentaires.

C’est une branche de la société faîtière du groupe Schwartz et son siège est situé à Neckarsulm. Les chiffres de l’année 2014 révélaient qu’elle possède 7839 magasins au total. Une bonne majorité de ceux-ci, soit 3277 sont situés sur le territoire allemand. En France, Lidl compte près de 1500 magasins (2014) et l’enseigne de son siège social est située à Strasbourg.