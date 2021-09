Lidl lance sa foire aux vins aujourd’hui avec des bouteilles exceptionnelles

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fameuse enseigne allemande Lidl n’a pas froid aux yeux et on a pu le constater une nouvelle fois dans le dernier catalogue. En effet, en proposant en exclusivité une sélection de bouteilles de vins toutes plus dingues les unes que les autres, on peut dire clairement que l’enseigne allemande a décidé de frapper un très gros coup sur la table. À l’heure où on aurait pu être en mesure de penser que l’enseigne allait pourtant se limiter très strictement aux produits du monde de l’alimentaire, c’était bien mal connaître les intentions du géant allemand qui ne va vraiment pas s’arrêter là. En revanche, si on aurait pu penser que les français n’allaient pas en profiter, c’est tout l’inverse…

Il n’est en effet plus rare désormais de voir Lidl proposer dans ses magasins des produits dans des domaines aussi divers que variés, comme on a pu le voir récemment. Avec une promotion exclusive en partenariat avec Adidas cet été, il se trouve que même les plus grandes marques internationales peuvent se retrouver désormais dans les magasins Lidl pour le plus grand bonheur des françaises et des français. Mais en revanche, personne n’aurait pu penser une seule seconde que Lidl allait pouvoir proposer une toute nouvelle foire aux vins, avec une sélection des meilleures bouteilles à retrouver dans tous les magasins.

Comme on a déjà pu le voir dans le dernier catalogue de Lidl, les prix sont complètement dingues, et on peut même trouver certaines bouteilles à 1,99 euros seulement, ce qui est plutôt abordable pour les petits porte-monnaies. Avec la crise économique que nous traversons actuellement, on ne compte plus en effet le nombre de foyers en France qui se trouvent dans la tourmente, et cela peut avoir des conséquences terribles sur leur choix d’alimentation…

Quelles sont les bouteilles à ne pas manquer chez Lidl ?

Avec une foire aux vins qui va débuter en ce jour, ce mercredi 8 septembre, on peut dire très clairement que Lidl va pouvoir frapper très fort et faire concurrence aux cavistes de France qui se trouvent alors dans une situation très délicate. Mais comme on le sait, il se trouve que Lidl a une fois de plus pu négocier des tarifs assez impressionnants avec des producteurs français, et ce sont les consommateurs qui vont pouvoir en profiter ! Avec ces quelques bouteilles de vin disponibles à partir de ce mercredi, vous allez adorer réaliser de bons repas avec vos proches…

Domaine de la Chapelle Bizot, Chiroubles 2020

En proposant ce superbe Chiroubles, Lidl a pu faire très fort ! En effet, la bouteille n’est vendue qu’à seulement 4,99 euros et va faire très certainement plaisir à tous les amateurs de vin rouge. Il faut dire qu’avec des arômes fruités et ses tanins souples, cela en fait une valeur sûre…

Château La Justice, Fronsac 2019

Ce vin rouge bio est tout simplement exceptionnel, et cela n’a rien d’étonnant ! En effet, le Fronsac qui vient tout juste du Château La Justice est très apprécié localement et par tous les amateurs de boissons alcoolisées. Elle est vendue à seulement 9,99 euros la bouteille.

Cave de Tain, Crozes-Hermitages 2020

Cette belle bouteille de vin rouge a fait beaucoup de bruit, il y a déjà quelques mois. Avec un prix à seulement 9,89 euros par bouteille, personne n’aurait pu imaginer trouver un vin aussi généreux et gourmand que celui-ci : vous allez l’adorer lors de vos repas en famille ou entre amis !