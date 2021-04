Lidl lance un produit indispensable pour le printemps : un mini potager à un prix imbattable !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis toutes ces années, l’enseigne Lidl n’a pas arrêté de faire parler d’elle en réalisant des promotions assez incroyables…

comme on a encore une fois pu le découvrir ces derniers jours avec une très grosse annonce qui devrait pouvoir faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire !

En effet, personne n’aurait pu être en mesure de penser que Lidl, après toutes ces années, allait pouvoir encore proposer de nouveaux produits d’une qualité vraiment irréprochable, contrairement à certains de ses concurrents qui sont quant à eux dans une très mauvaise posture, c’est le moins que l’on puisse dire !

On ne compte plus d’ailleurs le nombre d’attaques que l’enseigne allemande Lidl a pu proférer contre ses concurrents de la grande distribution, et y compris envers les grandes marques qui font tout pour pouvoir lutter tant bien que mal contre le géant allemand qui a une stratégie vraiment bien huilée.

Mais cette fois-ci, on peut dire que tous les plus grands concurrents de la grande distribution ont pu être pris de court et ne s’attendaient sûrement pas à un tel rebondissement de la part de l’enseigne Lidl qui a pu avoir l’occasion de frapper vraiment très fort à l’approche des beaux jours. Personne n’aurait pu imaginer que cela allait pouvoir être le cas, et on imagine que dans la grande distribution les réactions ne devraient pas se faire attendre très longtemps : on pourrait bien voir de nouvelles promotions très alléchantes chez des enseignes concurrentes à Lidl dans les tous prochains jours ou dans les prochaines semaines…

Lidl fait mal à la concurrence et décide de casser les prix pour pouvoir augmenter le pouvoir d’achat des français

A l’heure où certains français, et notamment des étudiants, ont beaucoup de difficultés pour pouvoir vivre dignement au quotidien, il se trouve que Lidl a pu prouver une fois de plus qu’il était bel et bien possible de proposer des produits de très bonne qualité et cela tout en proposant des prix très bas. C’est le pari complètement dingue de cette enseigne qui ne cesse de faire parler d’elle par ailleurs, comme on peut le voir encore actuellement.

Plus tôt, tout le monde se souvient encore de la proposition de Lidl pour pouvoir réaliser de très bonnes recettes de cuisine à la maison, et cela sans devoir dépenser une fortune : une décision qui n’avait à l’époque pas du tout fait plaisir à certaines grandes marques ni à certaines enseignes de la grande distribution qui en avait profité pour dénoncer Lidl !

Lidl frappe très fort avec cette offre pour les beaux jours : vous allez être surpris par ce produit !

Alors que les beaux jours apparaissent, Lidl a décidé contre toute attente de proposer à la vente un mini-potager qui va faire des ravages dans les prochains jours dans tous les magasins de l’enseigne !

Avec une contenance de 20 litres et des dimensions tout simplement parfaites de 60cm de longueur x 45xm de hauteur x 27cm de largeur, vous allez pouvoir en profiter dans tous les magasins Lidl à partir du 19 avril prochain et cela pour seulement 14,99 euros !

Lidl multiplie les bons plans pour le jardinage

Si vous avez l’intention d’acheter des produits pour le potager, sachez qu’il peut être judicieux de regarder le catalogue de Lidl. Les prix sont toujours très faibles et les rayons sont bien étoffés. De plus, l’enseigne a dévoilé il y a quelques semaines un catalogue spécifique pour le jardinage, cela permet de trouver un nettoyeur à haute pression très abordable ou encore une jardinière avec des pieds ainsi qu’une pompe.

Vous pourrez trouver une bâche universelle à moins de 10 euros qui sera parfaite pour protéger votre salon de jardin .

. Pour entretenir vos haies, un outil spécifique est prévu dans le catalogue, ce coupe-haie est facile à manier et très utile pour les jardiniers.

Si vous souhaitez vous protéger du vis-à-vis, n’hésitez pas à acheter un brise-vue de grande qualité puisque vous aurez une haie artificielle à moins de 30 euros.

Lidl revient aussi en force pour ce printemps avec des pots ainsi que tout le nécessaire pour entretenir votre extérieur.

Sachez que Lidl n’est pas la seule enseigne susceptible de vous proposer des articles de ce genre puisque d’autres commerces sont aussi réjouissants. Nous vous conseillons de regarder le catalogue de Norma par exemple. Les enseignes sont moins présentes que celle de Lidl en France, mais les prospectus sont toujours très sympathiques. Vous aurez souvent des produits pour la maison, le jardinage ainsi que le bricolage.

Si vous cherchez des articles à moindre coût avec une grande qualité, sachez que vous pourrez vous rendre dans ces deux enseignes qui n’hésitent pas à dévoiler des prix concurrentiels. Inutile d’acheter des références luxueuses qui sont parfois facturées plusieurs centaines d’euros, car Lidl et Norma vous offrent des produits tout aussi sympathiques. Ils sont destinés aux débutants, mais également aux experts, les catalogues sont mis à jour deux fois par semaine.