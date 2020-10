Lidl : l’entreprise cache des golden tickets dans ses produits pour vous faire gagner de l’argent !

Les habitués de Lidl n’hésitent pas à s’informer sur les opportunités qui leur sont offertes. Si depuis la semaine dernière l’entreprise a mis au programme la gastronomie américaine, elle revient en force avec une offre très alléchante. En effet, à compter de ce 5 octobre, tous les amateurs de fondues chinoises de Lidl auront droit à une très belle surprise. Ils ont décidé de cacher des Golden Tickets dans les emballages des fameuses fondues de la marque Deluxe. Chaque Golden Ticket donne droit à un bon d’achat de 100 CHF, une véritable aubaine pour les clients de Lidl. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Du 5 octobre au 31 décembre… la période à retenir !

On peut bien dire que Lidl cache de l’or dans ses fondues puisque la valeur de ce fameux Golden Ticket s’élève à 100 CHF. Ainsi donc, si vous achetez une fondue chinoise chez Lidl Suisse, vous avez la possibilité de repartir avec bien plus que ce que vous êtes venus acheter. La marque a bel et bien dissimulé les tickets dans deux cents emballages différents. Cette offre est valable du 5 octobre au 31 décembre 2020.

Vous les retrouverez dans les fondues de Chinoises de bœuf, de porc, de veau et de dinde. Si vous avez une bonne étoile, vous pourrez même gagner plusieurs tickets en faisant plusieurs achats de charcuterie fine. Pour équilibrer les chances, les emballages dans lesquels sont cachés les golden Tickets ont été entreposés de façon aléatoire dans les magasins Lidl. La procédure et les conditions de participation détaillées sont inscrites sur les tickets gagnants.



Une autre surprise pour cette semaine

Décidément, les bons plans de Lidl se multiplient pour le mois d’octobre. Si les Golden Tickets font leur entrée depuis ce 5 octobre, la date 7 du même mois marquera le début d’une période où la gastronomie américaine sera à l’honneur. ‘’Découvrez le goût de l’Amérique’’, un mélange de saveurs venues tout droit d’Amérique.

Cette opportunité regroupe des produits de la marque McEnnedy. Vous y trouverez du pain pour hamburger, du fromage à sandwich, du bacon et même du poulet épicé. Les amateurs de la cuisine américaine pourront s’y donner à cœur joie. C’est plus que jamais le moment d’en profiter.

Qui est Lidl ?

Lidl est une entreprise de distribution allemande fondée en 1930. Sa présence en Europe est très impressionnante. En effet, on retrouve Lidl dans 26 pays d’Europe et elle compte au total 7863 magasins. Son pays d’origine est l’Allemagne et on y compte 3277 magasins. Il est important de rappeler que ces chiffres sont des estimations de 2014. Lidl fait partie du Groupe Schwartz, une société faitière dont le siège est situé à Neckarsulm.

En France, le siège de la société est situé à Strasbourg pour la partie administrative. Quant au département opérationnel, il est situé à Rungis. On dénombrait au cours de l’année 2014 en France près de 1500 magasins. Avec le temps, l’entreprise a fait plusieurs innovations en améliorant son approche marketing et en donnant un meilleur look à ses magasins.

Lidl est également présent en Suisse. Son implantation a été effective dans ce pays avec 13 magasins au début de l’année 2009. La marque a continué son expansion et s’est retrouvée avec 32 magasins à la fin de la même année. Aujourd’hui, le nombre de représentations a considérablement augmenté et l’entreprise emploie des milliers de collaborateurs sur toute l’étendue du territoire suisse.