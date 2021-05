Lidl : leur copie du Thermomix, Monsieur Cuisine Connect, s’arrache comme des petits pains !

Les magasins Lidl n’en finissent pas de faire parler d’eux avec de très bonnes affaires dans leurs magasins, qui sont disponibles en édition limitée seulement. Il faut dire que l’enseigne discount allemande n’a pas hésité une seule seconde à pouvoir flairer le filon avec des produits discount qui sont de très bonne qualité.

Mais du côté de la concurrence, la nouvelle pourrait très bien ne pas être bien accueillie, comme on a d’ailleurs pu le voir avec Intermarché et Carrefour qui sont encore actuellement en litige avec l’enseigne Lidl pour des déclarations qu’ils n’approuvent pas. Il est vrai que la concurrence est rude entre ces acteurs importants.

En effet, il se trouve que depuis plusieurs années maintenant, on peut voir que l’enseigne de magasins Lidl ne cesse de faire parler d’elle à travers des messages publicitaires qui peuvent paraître assez agressifs, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais les produits que Lidl vend sont aussi souvent le sujet de beaucoup de controverses, comme c’est notamment le cas pour le produit Monsieur Cuisine Connect qui a été accusé de plagiat par certains.

Lidl propose à nouveau le Monsieur Cuisine Connect et se fait accuser de copie même si le produit est un carton

C’est en effet une vraie surprise pour tous les plus grands fans de Lidl ! En effet, on devrait bientôt revoir le robot de cuisine de Lidl dans les magasins dans quelques rayons, et avec un prix encore plus bas. Ces dernières années, le fameux robot culinaire a fait polémique avec des ruptures de stocks assez improbables.

Mais si vous voulez vous procurer le robot de cuisine Lidl Monsieur Cuisine Connect, il va vous falloir être très rapide. En effet, il se trouve que ce produit sera disponible en rayon dès le 12 mars prochain mais dans une durée très limitée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vera SU (@veridas_life)

Mais ce n’est pas tout, car en plus de revenir dans les rayons de l’enseigne de hard discount allemande, il se trouve que l’on va pouvoir profiter d’une bonne nouvelle en plus : le prix est en baisse et vous devriez en profiter !

Un prix toujours de plus en plus bas pour le robot culinaire de Lidl : les clients n’en reviennent pas encore…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @weg_zu_gesunder_ernaehrung

Alors que certains ont d’ores et déjà pu se procurer le fameux robot de cuisine de Lidl, c’est une véritable surprise pour toutes celles et ceux qui n’avaient pas pu s’acheter le fameux Monsieur Cuisine Connect. Il se trouve que Lidl a pu communiquer sur les nouveautés avec son produit phare qui a d’ores et déjà fait un gros carton.

En effet, il se trouve que les tarifs sont encore en baisse, et cela risque de faire beaucoup de mal à toute la concurrence. Par le passé, pour rappel, le robot de cuisine de Lidl était alors vendu pour 359 euros, ce qui est un très bon tarif. Mais pour le mois de mars, Lidl fait un gros effort et va vendre le robot de cuisine pour 279 euros, soit une belle économie de 80 euros.

En revanche, seulement 377 magasins vont proposer ce produit dans de nombreuses villes. Pour savoir si cela concerne votre magasin, renseignez-vous localement !