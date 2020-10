Lidl : leur objet d’entretien de la maison susceptible de prendre feu, il faut le rapporter au magasin de toute urgence !

Risque d’embrasement durant la charge ou au cours de l’utilisation

C’est un coup dur auquel elle ne s’attendait certainement pas. La société Hoyer Handel GmbH fait face à un problème de défaut de fabrication, constaté dans un des produits qu’elle a lancé sur le commerce. Il s’agit de l’aspirateur à main SHAZ 22.2 D5 Silvercrest. À en juger par l’apparence du produit, on a affaire à un très bon aspirateur, à la fois pratique et léger. De plus, le SHAZ 22.2 D5 est sans fil, ce qui permet à l’appareil de s’incruster partout dans la maison sans avoir à trainer du câble.

En somme, cet aspirateur sans fil révolutionne le domaine de l’électroménager. Ainsi, épris par sa praticité, il n’est pas étonnant que nombreux s’en soient procurés. Cependant, ces derniers ne se doutaient pas qu’il avait un fâcheux défaut de fabrication. En effet, d’après le site, il s’avère que certains éléments constituant l’aspirateur seraient susceptibles de s’embraser. Cet incident peut survenir au cours de l’utilisation ou bien lorsque l’appareil est en charge.

Ainsi, devant la menace que représente l’aspirateur, Lidl, ayant été avisé par la société Hoyer Handel GmbH, lance un appel à tous les propriétaires du SHAZ 22.2 D5 Silvercrest. L’enseigne demande entre autres à ce que toute utilisation du produit soit impérativement cessée. Lidl leur demande également de rapporter les produits auprès des revendeurs où ils l’ont acheté, muni ou non d’un ticket de caisse, afin qu’ils soient remboursés.

À noter que cet aspirateur fut commercialisé par l’enseigne en France depuis le 27 août 2020. Cependant, ce rappel de produit ne concerne pas uniquement la France, mais aussi La Belgique et le Luxembourg. En effet, le SHAZ 22.2 D5 y était également vendu en masse. Pour l’heure, il n’a pas encore été précisé si des incidents sont déjà survenus chez les utilisateurs du produit. De plus, on ne sait pas combien d’aspirateurs ont été vendus jusqu’ici.

Alors, à titre de récapitulatif, voici ce qu’il faut retenir :

Le fabricant qui procède au rappel : Hoyer Handel GmbH

Dénomination du produit : Aspirateur à main SHAZ 22.2 D5

Marque du produit : Silvercrest

Numéro de l’article : 339 791_1 910

Code-barres : 3 256 224 756 552

Mise en vente : depuis le 27 août 2020

Raison du rappel : Certains éléments de l’aspirateur sont susceptibles de s’embraser pendant la charge ou l’utilisation.

Contact Lidl : 0 800 900 343

D’autres produits qui ont fait l’objet de rappel

Au mois d’août de cette année, une autre situation a dû contraindre Lidl à effectuer un rappel de produit. Cette fois-ci, il s’agissait d’un rappel de lots de légumes à ratatouille. La raison : un dépassement de la quantité autorisée de résidus de pesticide flonicamide constaté dans le poivron vert qui compose le mélange de légumes.

Toujours chez Lidl, au mois de juillet dernier, l’enseigne a dû procéder au rappel de lingettes pour bébé. On reprochait à ce produit d’être souillé par un germe qui peut engendrer des réactions inflammatoires au niveau de l’appareil respiratoire. Ce germe représenterait également une menace pour la peau et les yeux, et il est susceptible de provoquer des infections au niveau des voies urinaires.

De son côté, Hard-Discount a également rappelé de la viande de bœuf hachée. L’enseigne a été avertie que le produit pouvait contenir de minuscules filaments de métal.