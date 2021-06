Lidl met en vente des produits américains en exclusivité, précipitez-vous vite en magasin avant qu’il ne soit trop tard !

Toutes les semaines, l’enseigne allemande Lidl frappe très fort avec des produits qui font encore et toujours beaucoup de bruit dans les médias. Pour tous les concurrents de l’enseigne allemande, c’est la douche froide : ils doivent sans cesse composer avec des promotions que lance Lidl avec parfois des prix qui sont très agressifs. Bien que certains d’entre eux aient pu essayer de faire en sorte que Lidl augmente ses prix ou cesse de communiquer sur des prix aussi bas, l’enseigne a décidé de tout miser sur des bas prix !

Par le passé, on avait déjà pu voir que Lidl avait essayé de frapper très fort en dévoilant d’autres produits à des prix défiant toute concurrence. À l’heure où certains d’entre eux peuvent tout faire pour pouvoir battre les prix de l’enseigne de hard discount allemande, c’est un nouveau coup dur, car on peut clairement dire que Lidl a un nouveau coup d’avance devant les concurrents de la grande distribution…

Lidl investit le monde de l’épicerie américaine avec ses nouveaux produits

Il y a quelques semaines déjà, on avait d’ores et déjà pu profiter de la semaine asiatique dans tous les magasins Lidl. Cela avait pu être un très gros carton pour l’enseigne de discount allemande, qui avait proposé des recettes en exclusivité : cela avait d’ailleurs fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux ! En effet, certains clients se sont montrés alors très déçus de ne pas pouvoir retrouver les produits Lidl en magasin, à cause de ruptures de stocks qu’ils n’avaient clairement pas pu anticiper plus tôt.

Par la suite, c’est une semaine italienne que l’on a pu voir avec des produits exclusifs proposés par la marque Lidl. Étant une cuisine qui est aujourd’hui encore très appréciée par des millions de français, on se doute bien que cela a fait un grand succès pour tous les plus grands fans de cuisine italienne. Mais cela était sans compter sur la volonté de Lidl de frapper encore plus fort grâce à sa capacité à proposer des produits américains dans ses rayons. En effet, depuis quelques heures déjà, des millions de français ont pu se rendre dans les magasins de l’enseigne Lidl pour en profiter !

Quels sont les produits que l’on va retrouver chez Lidl pour la semaine américaine ?

Pour cette grande opération qui vise à mettre en avant la cuisine américaine, l’enseigne Lidl a décidé de frapper très fort, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans les rayons, on va ainsi pouvoir trouver des superbes cookies délicieux dont les recettes viennent tout droit des États-Unis, mais ce n’est pas tout ! Pour tous les plus grands amateurs de hamburgers par exemple, vous allez également pouvoir retrouver des burgers à des goûts succulents, et pour couronner le tout vous pourrez même ajouter des pots de glace à des prix très bas pour le dessert !

Avec cette opportunité, c’est le moment ou jamais pour vous de fêter le confinement et de pouvoir vous retrouver entre amis ou avec votre famille autour d’une soirée américaine ! Profitez-en pour vous faire plaisir et regarder un film comme au cinéma : vous n’allez pas être déçu de passer un moment comme celui-ci, d’autant plus que les produits alimentaires de l’enseigne Lidl ne sont pas vendus à des prix trop chers !