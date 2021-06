Lidl partage une nouvelle recette exclusive de pancakes pour les plus gourmands, c’est le moment d’en profiter !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on entende parler de Lidl, la fameuse marque allemande qui fait un très gros carton chaque semaine en proposant à chaque fois des produits inédits vendus à des prix imbattables dans ses magasins en France. Il se trouve que la marque n’hésite pas à casser tous les codes même si ses concurrents n’apprécient pas du tout de voir que Lidl peut parfois être très agressif dans sa politique de prix, c’est le moins que l’on puisse dire !

Mais cette fois-ci, il se trouve que Lidl a pu encore une fois frapper très fort, car en plus de pouvoir proposer des produits assez dingues avec des prix de plus en plus bas, Lidl a pu cette année proposer également des recettes exclusives que l’on ne trouve pas ailleurs. Pour toutes celles et ceux qui ont pu les essayer, il se trouve que ces dernières sont des véritables petites pépites, et vous auriez vraiment tort de passer à côté de ces dernières.

En effet, en matière de cuisine, on pourrait clairement penser que Lidl n’est pas légitime en la matière, mais il vous suffira de goûter à la première recette de l’enseigne allemande pour pouvoir être clairement convaincu du contraire. En effet, en parcourant les réseaux sociaux, on a pu découvrir les tests de recettes complètement dingues qui proviennent tous de Lidl, et les français qui ont pu avoir la chance de tester les recettes ne sont pas déçus.

Où trouver les recettes de Lidl pour en profiter ?

Pour pouvoir profiter des recettes complètement dingues de Lidl, il n’y a rien de plus simple, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur les réseaux sociaux sur leur page dédiée, et vous allez ainsi pouvoir découvrir des recettes mythiques, comme celle que l’on a pu découvrir récemment avec des pancakes assez dingues. Il est en effet très rare de pouvoir déguster une recette comme celle-ci, et c’est pour cette raison que nous avons donc décidé de vous la présenter ici, car cette opportunité ne se représentera pas deux fois pour vous !

Avec les beaux jours qui arrivent, c’est le moment de vous faire plaisir et de déguster des fruits tous plus succulents les uns que les autres, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais cette fois-ci, en plus de proposer des recettes de cuisine avec des fruits de saison, Lidl a frappé très fort, car il se trouve que cette recette de pancakes est vraiment très délicieuse.

La recette des pancakes à la fraise façon Lidl

Si vous souhaitez réaliser cette recette complètement dingue, il n’y a rien de plus simple. En effet, vous aurez simplement à faire un assemblage des produits que vous allez pouvoir trouver chez Lidl, en un clin d’œil. Voici les différents produits que vous devez vous procurer pour cela :