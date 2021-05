Lidl passe à la vitesse supérieure et met la pression aux concurrents, de nombreux magasins ouvrent leurs portes

C’est une nouvelle incroyable que l’on a pu apprendre concernant les magasins Lidl. Habituellement, il se trouve que la grande enseigne allemande de discount profite des beaux jours pour pouvoir faire des annonces sur des produits assez incroyables. On a pu le voir encore récemment avec un four à pizza qui a pu faire beaucoup de bruit.

Pour des millions de français qui n’ont aujourd’hui que très peu de moyens, c’est une véritable opportunité en or. En effet, il se trouve que depuis la crise sanitaire du coronavirus, certains français n’ont plus beaucoup de moyens, et dès qu’ils peuvent entendre parler d’une bonne nouvelle, ils sont très heureux de pouvoir en profiter. Par conséquent, à l’approche du printemps, quand Lidl propose alors des produits incroyables, tout le monde se rue dans les magasins pour pouvoir en profiter au plus vite.

Mais cela était sans compter sur de nouvelles ouvertures de magasins qui vont faire parler d’elles ces prochains jours. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que les magasins Lidl allaient encore faire plus de bruit que ce que l’on a déjà vu.

Lidl ouvre de nouveaux magasins partout en France, découvrez les prochaines adresses

C’est une nouvelle qui risque de faire beaucoup de tort à toute la concurrence pour Lidl. En effet, il se trouve que de plus en plus de françaises et de français voudraient aujourd’hui se rendre dans un magasin Lidl près de chez eux, mais il arrive parfois que les magasins soient fermés ou tout simplement inaccessibles.

Pour les millions de foyers qui voudraient aujourd’hui faire de belles économies, c’est un très gros coup dur. En effet, il se trouve que dans bon nombre de cas, les français doivent impérativement trouver un moyen de faire des courses moins cher, et Lidl reste la seule solution qui est accessible pour eux. C’est pour cette raison que la grande enseigne de discount allemande a décidé de frapper très fort, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans les prochains jours, on devrait pouvoir entendre parler de nouvelles ouvertures qui vont faire beaucoup de bruit.

En effet, à chaque nouvelle ouverture de magasin Lidl, c’est un nouveau coup dur pour les magasins concurrents comme Carrefour, Leclerc, ou encore Intermarché. Mais cette fois-ci, Lidl devrait s’implanter dans des régions où seulement très peu de magasins sont disponibles, cela devrait faire d’autant plus mal aux plus grands de la distribution en France qui ne s’attendaient tout simplement pas à cela.

Ces 4 magasins vont ouvrir leurs portes en mai et ils risquent de faire très mal

Comme on peut le voir très régulièrement à la télévision ou l’entendre à la radio concernant les magasins Lidl, ca va faire très mal ! En effet, voici les magasins Lidl qui ouvrent pendant le mois de mai, certains d’entre eux ont même déjà ouvert leurs portes. Il s’agit de :

Coursan : 55 avenue de Toulouse, 11110 Coursan qui a ouvert ses portes le 5 mai

Riom : 13 avenue de Clermont 63200 Riom, dont l’ouverture est prévue le mercredi 19 mai

Pontivy : avenue des Cités Unies 56300 Pontivy, avec une ouverture prévue le mercredi 26 mai

Voisins-le-Bretonneux : 29 rue des tilleuls 78960 Voisins-Le-Bretonneux, pour une ouverture qui est également prévue le mercredi 26 mai

Autant dire qu’avec ces magasins, on devrait entendre parler de Lidl pendant encore très longtemps !