Lidl propose à Alessandra Ambrosio de dévoiler les meilleurs accessoires de coiffure !

Comme vous le savez sans doute, Lidl reste une enseigne qui ne cesse de combler les attentes des clients. Vous avez de nombreux produits que ce soit le bricolage, la beauté ou encore la mode, mais, cette fois, ce sont des accessoires de coiffure qui ont été dévoilés. Il y a quelques jours, la marque proposait des rayons dédiés à la coiffure et, si vous avez manqué les produits, n’ayez aucune crainte. Parfois, les articles peuvent revenir sur le devant de la scène, vous pouvez les dénicher sur le marché de l’occasion ou la boutique en ligne de Lidl.

Tous les produits signés Alessandra Ambrosio

Vous savez sans doute que, pour avoir une belle coiffure, il est indispensable d’avoir un matériel qui répond à toutes les attentes. Si ce n’est pas le cas, il est impossible de conserver une chevelure resplendissante, car elle perdra clairement sa superbe au fil des semaines.

Pour moins de 20 euros, vous avez un lisseur qui est parfait pour réaliser des boucles, mais également lisser les cheveux .

. La brosse soufflante à 20 euros est pratique, elle propose un revêtement en céramique pour ne pas abîmer les cheveux.

Le sèche-cheveux est un incontournable dans la gamme et il est facturé moins de 13 euros, vous avez même trois niveaux pour la température.

Le fer multifonction a une place de choix dans votre coiffeur puisqu’il coûte 17 euros et il permet d’onduler ou de boucler, voire de lisser les cheveux.

Pour un effet deux en un, c’est le fer à onduler chez Lidl qui devrait vous combler et il est facturé moins de 24 euros.

Alessandra Ambrosio a donc proposé une large gamme d’accessoires de coiffure avec le partenariat de Lidl. J’ai eu l’occasion de me rendre dans une enseigne à proximité de chez moi pendant la première semaine de janvier 2021 et il y avait encore quelques produits de cette gamme. Avec un peu de chances, vous pourriez aussi dénicher ces accessoires de coiffure dont les prix sont très compétitifs. De plus, des brosses classiques à moins de 2 euros ont été dévoilées, cela permet de jongler avec toutes les coiffures pour que vous soyez la plus belle pour votre vie privée ou professionnelle. Choisissez de préférence les embouts avec du gel, et non du plastique, pour ne pas abîmer vos cheveux.

Avez-vous testé les boucleurs automatiques ?

Chez Lidl, vous avez un fer qui permet d’onduler et de boucler les cheveux, mais, sur le marché, il existe des boucleurs automatiques. Ils sont dévoilés par Babyliss ou encore Philips et les avantages sont nombreux. Si vous n’êtes pas un expert de la coiffure, vous aurez un résultat assez incroyable en quelques secondes seulement que vous ayez des cheveux courts, longs ou mi-longs. Le boucleur permet de sélectionner une petite mèche, vous réglez le temps de chauffe ainsi que la température et vous patientez.

L’appareil s’occupe d’enrouler la mèche et de la fixer en fonction de vos préférences. Cela permet d’avoir une coiffure wavy très sympathique et vous ne pourrez plus vous en passer. Vous relâchez ensuite le bouton et vous constatez que cet appareil fait des miracles. Pour que les boucles soient fixées, il est conseillé d’utiliser une mousse coiffante, et même un spray pour protéger les cheveux de la température.

En effet, les appareils qui chauffent jusqu’à 200 degrés peuvent abîmer les fibres capillaires si elles ne sont pas protégées, d’où l’intérêt d’acheter ce spray qui fait des merveilles puisqu’il apporte aussi de la brillance. Si vous avez manqué la vente chez Lidl, vous trouverez des produits similaires sur Internet avec des prix similaires.