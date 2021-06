Lidl propose une bonne nouvelle, des ventilateurs d’air à prix réduit !

Encore une fois, il se trouve que l’enseigne allemande Lidl a pu décider de frapper très fort en proposant des ventilateurs et d’autres produits pour vous rafraîchir en ces temps si difficiles que nous sommes en train de traverser actuellement. SI certains foyers en France ont pu avoir la chance ces derniers mois ou ces dernières années de se lancer dans l’installation d’un système de climatisation chez eux, ce n’est malheureusement pas du tout le cas pour tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire…

En effet, cela peut souvent représenter plusieurs milliers d’euros pour pouvoir bénéficier d’un système de climatisation pendant l’été, et parfois les foyers français les plus modestes ne peuvent malheureusement pas se le permettre. De plus, avec la crise sanitaire liée au coronavirus, de nombreuses familles ont pu perdre leur emploi et ne peuvent pas acheter de climatiseur : ils n’en ont tout simplement pas les moyens, et doivent se contenter de solutions bien plus bas de gamme…

Mais heureusement, il se trouve que l’enseigne allemande Lidl a pu décider de frapper vraiment très fort et de cogner un gros coup sur la table : même les foyers les plus modestes devraient en effet avoir le droit de bénéficier d’un peu de fraîcheur en ces temps si difficiles, et notamment avec la canicule qui pourrait très bien s’inviter en France dans les prochaines semaines. On se souvient encore tous de la très grosse catastrophe ces dernières années en ce qui concerne les différents décès en France, et personne ne veut revivre une période similaire…

Lidl propose un ventilateur à un prix ridicule, vous allez être surpris !

C’est à partir du jeudi 24 juin prochain, soit tout juste après l’été, que des millions de français vont enfin pouvoir profiter d’un ventilateur exclusif disponible chez Lidl, et à un prix défiant toute concurrence. Comme vous pourrez le constater, le ventilateur de la marque Silvercrest a vraiment tout pour plaire, à commencer par son prix ! Vendu à moins de 25 euros, et même plus précisément à 22,89 euros, ce ventilateur devrait faire un très gros carton à sa sortie en magasin.

Mais ce qui surprend les internautes et les clients de Lidl qui vont pouvoir découvrir ce ventilateur en magasin, c’est aussi ses nombreuses fonctionnalités qui n’ont vraiment rien à envier aux ventilateurs des plus grandes marques, qui quant à eux sont vendus plus d’une centaine d’euros dans certains cas de figure. En effet, avec une puissance de 50 watts et une oscillation à 90 degrés qui pourra être activée ou non, c’est le meilleur moyen pour vous de pouvoir bien rafraîchir une pièce sans devoir y passer des heures entières.

D’autres articles pour vous avoir de la fraîcheur grâce à Lidl

En plus de pouvoir profiter de ce superbe ventilateur, vous allez également pouvoir profiter de bien d’autres articles tous plus dingues les uns que les autres, comme par exemple un petit rafraîchisseur d’air disponible à un prix très réduit !

En effet, vendu à moins de 20 euros, cet humidificateur vous permettra d’être transporté facilement partout, et surtout il peut même se brancher avec un port USB, ce qui le rend plutôt très pratique pour pouvoir être utilisé dans des circonstances assez différentes, notamment pour les personnes qui sont régulièrement en déplacement…