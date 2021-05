Lidl propose une semaine sur le thème de l’Asie avec des produits exclusifs !

Il n’est pas rare de voir l’enseigne allemande Lidl faire parler d’elle avec des propositions toutes plus dingues les unes que les autres. En effet, alors que dans bon nombre de cas de figure on aurait pu penser que l’enseigne ne proposerait que des produits bas de gamme, la réalité est bel et bien différente. Dans la pratique, il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on entende parler d’une nouvelle offre exclusive de Lidl dans son catalogue. Il y a quelques semaines déjà, tout le monde se souvenait déjà de la fameuse semaine italienne qui avait pu faire beaucoup de bruit. Mais malheureusement, il va falloir être très patient pour pouvoir espérer voir à nouveau cette opération arriver !

En effet, à la place, Lidl a décidé de frapper un très gros coup sur la table avec une nouvelle qui va faire plaisir à tout le monde, et en particulier à tous les fans de produits japonais et chinois. Avec la semaine asiatique proposée par l’enseigne Lidl, certains français ont d’ores et déjà pu regarder le catalogue et se faire une très belle idée de ce qui allait pouvoir être disponible.

Mais malheureusement, il n’y en aura pas pour tout le monde, et comme d’habitude il faudra être très rapide si vous espérez pouvoir profiter des produits alimentaires de la fameuse semaine asiatique de Lidl. Pour avoir plus de détails, voici ce que vous devrez principalement retenir, à moins que vous ayez plutôt encore de voir le catalogue de Lidl en direct qui contient ainsi quelques informations à ne pas manquer !

Lidl propose une semaine asiatique avec des prix de folie

C’est contre toute attente que la grande enseigne allemande a décidé de proposer à la vente cette semaine des produits asiatiques pour une semaine qui risque de faire beaucoup de bruit. Tous les amateurs de bonne nourriture chinoise vont pouvoir découvrir en exclusivité une sélection de nems avec des saveurs toutes plus dingues les unes que les autres. Néanmoins, si vous souhaitez en profiter, il faudra être très rapide car les quantités sont limitées et on sait que certains clients ont prévu de se rendre dès l’ouverture des magasins pour pouvoir en profiter sans attendre.

En effet, ce n’est pas tous les jours que Lidl peut avoir l’occasion de proposer en exclusivité des produits d’une aussi grande qualité et vous auriez vraiment tort de ne pas en profiter. Avec la semaine Vivasia, Lidl espère faire beaucoup de bruit, notamment avec ses plats de ramens vendus à des prix imbattables ou encore avec des plateaux mandarins qui avaient pu faire déjà fureur il y a de cela quelques mois lors de leur première commercialisation.

Mais cela était sans compter sur une nouvelle offre très alléchante, avec notamment des prix qui ne font que baisser dans les magasins de Lidl.

Toutes les informations pour profiter de la semaine asiatique de Lidl

Pour pouvoir profiter comme il se doit de la semaine asiatique de Lidl, la meilleure des choses qu’il vous reste à faire est sans aucun doute de vous rendre en magasin à partir de ce mercredi 2 juin.

Si vous avez de la chance, votre magasin devrait vous proposer toute la sélection de produits alimentaires asiatiques, avec des prix assez impressionnants et très bas. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre en magasin dès que possible !