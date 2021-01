Lidl revisite les célèbres boots UGG qui sont toujours autant à la mode en France

Depuis de nombreuses années, les femmes ne peuvent pas se passer des incroyables UGG. Ce sont des boots légèrement montantes qui s’adapteront à toutes les morphologies et vous pouvez les porter pendant plusieurs mois de l’année. Le format est tout de même simple avec de la fourrure sur la partie supérieure, elles sont bien sûr fourrées pour vous apporter un maximum de chaleur et vous aurez une semelle assez épaisse pour ne pas glisser en hiver. Si généralement, les prix officiels peuvent atteindre les sommets, ce ne sera pas le cas chez Lidl. Elle a décidé de revisiter ce produit phare.

Comment trouver les UGG de Lidl ?

Comme vous le savez sans doute si vous vous rendez souvent dans cette enseigne, les produits proposés sont souvent disponibles pendant plusieurs jours. Les rayons changent de place, mais, dans les recoins, il y a toujours des produits de ce genre. De ce fait, en fonction du succès, il est sans doute possible de les trouver dans certains commerces jusqu’à la fin janvier. Dans le Lidl présent à côté de chez moi, même si les UGG ont été dévoilées le 7 janvier dernier, il y avait toujours des références.

Lidl propose donc un modèle incroyable pour moins de 10 euros alors que les versions officielles sont parfois dix fois plus onéreuses .

. Ces bottines pour les femmes se portent facilement avec de nombreuses tenues que ce soit un pantalon ou des robes.

L’enseigne propose plusieurs tailles du 36 au 41 et vous ne serez clairement pas déçu par la douceur.

Il suffit de les tester une seule fois pour tomber sous le charme de ces UGG façon Lidl.

Il est important de noter que le nom UGG est officiel et il s’agit d’une marque qui propose d’ailleurs d’autres chaussures en s’inspirant de cette gamme. Par contre, elles ne se nomment pas de cette façon dans les catalogues de Lidl. Ce sont des bottines classiques que les femmes reconnaîtront rapidement puisque l’inspiration est difficile à ne pas reconnaître. Vous pourrez donc réaliser de sérieuses économies, car les modèles officiels sont souvent facturés entre 150 et 200 euros. La qualité ne sera sans doute pas la même, mais j’ai déjà acheté des chaussures chez Lidl et je n’ai jamais été déçu.

Comment porter ces chaussures en hiver ?

Vous aurez la possibilité de trouver une multitude d’associations sur Internet puisque les bottines de ce genre qui sont fourrées connaissent un succès incontestable. Comme nous avons pu le préciser, il sera tout à fait envisageable de les associer avec un jean plus ou moins slim ou skinny. Cela dépend bien sûr de vos préférences et de vos besoins, mais ces pantalons sont parfaits puisqu’ils mettent en avant les bottines qui sont très confortables. La couleur marron est aussi polyvalente, vous pourrez l’associer à des pantalons noirs ou plutôt colorés.

Certaines femmes n’hésitent pas à les porter avec des jupes ou des robes notamment pendant le printemps alors que les températures sont parfois encore fraîches au cours de la matinée. Bien sûr, ce ne sont pas des bottines pour l’été puisqu’elles sont beaucoup trop chaudes. Ce sont des pièces mythiques que toutes les femmes doivent posséder, car elles s’adaptent à toutes les tendances et aux différentes envies. Avec les UGG, il y a par contre un inconvénient, car au fil du temps, elles sont s’affaisser légèrement et se transformer en des pantoufles qui seront par contre très confortables. Vous ne pourrez pas avoir mal aux pieds avec ces références de qualité.