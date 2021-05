Lidl s’associe avec Michel Cymes pour une collaboration incroyable, découvrez les images exclusives

Les concurrents de Lidl n’ont jamais été aussi mal avec la dernière annonce de l’enseigne allemande qui va faire encore une fois beaucoup de bruit cette année. Il se trouve que l’on a pu entendre parler de la marque Lidl bon nombre de fois pour des promotions complètement dingues, c’est le moins que l’on puisse dire. Par le passé, tout le monde se souvient notamment des promotions assez incroyables de l’enseigne en ce qui concerne des produits disponibles en édition limitée dans les magasins.

A l’époque, il se trouve que l’on avait d’ores et déjà pu voir des réactions complètement dingues sur les réseaux sociaux de la part des consommateurs qui ont montré leur enthousiasme pour les promotions dingues de l’enseigne. Et cela était sans compter sur la décision de Lidl de faire à nouveau un très gros coup, avec une décision qui risque de faire parler d’elle pendant très longtemps.

D’habitude, il se trouve que nous avons l’habitude d’entendre parler de Lidl pour pouvoir proposer des produits assez incroyables à des prix complètement fous. Ces dernières semaines, des milliers de clients ont pu avoir l’occasion de profiter d’un four à pizza pour barbecue : les clients n’ont pas arrêté de se rendre en magasin pour pouvoir en profiter. Mais malheureusement, il se trouve que bon nombre d’entre eux n’ont pas pu en profiter, ce qui est assez regrettable.

Lidl fait une très grosse annonce, les concurrents sont dans la tourmente

C’est une annonce que personne n’aurait pu imaginer de la part de Lidl que l’on a pu découvrir ces dernières heures. En effet, il se trouve que l’enseigne peut parfois se montrer assez dur quand il s’agit de faire des partenariats. On se souvient notamment de certaines fois où Lidl a pu être accusé à tort de proposer des produits dans ses catalogues qui n’étaient en réalité pas disponibles dans les magasins.

Mais cette fois-ci, la situation est belle et bien différente et Lidl a décidé de frapper fort, avec une annonce qui risque de faire beaucoup de bruit. C’est en effet un partenariat que plus personne n’était en mesure d’attendre et qui a pris de court les français. Certains d’entre eux ne pensaient pas en effet que la marque Lidl aurait pu frapper aussi fort cette année, c’est le moins que l’on puisse dire.

Lidl propose un partenariat exclusif avec Michel Cymes, une recette de cuisine exclusive

Si on a pu voir récemment Michel Cymes prendre la parole concernant la crise sanitaire liée au coronavirus, personne ne s’attendait à le voir réaliser une collaboration exclusive avec l’enseigne allemande Lidl. Ces derniers jours, c’est sur le compte Instagram de l’enseigne allemande que l’on a pu découvrir des images assez impressionnantes.

Sur celles-ci, on peut donc voir l’animateur et professionnel de santé Michel Cymes dans une situation complètement dingue. Avec le youtubeur Hervé cuisine, on peut donc voir les deux hommes en train de préparer de la volaille dans une nouvelle recette exclusive. Néanmoins, les réactions des consommateurs n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances du professionnel de santé, et bon nombre de personnes se sont empressées de critiquer assez violemment ce dernier : cela intervient en effet au moment où Michel Cymes a justement pris la parole au sujet du vaccin !