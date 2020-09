Lidl sort des AirPods à moins de 20€ qui pourraient concurrencer ceux d’Apple !

Lidl se veut le hard-discount par excellence

Cette année, Lidl place la barre particulièrement haute pour tous ses concurrents dans le milieu. En effet, l’enseigne se propose d’offrir des produits de qualité à des coûts très bas, pour le plus grand bonheur de son aimable clientèle. Aussi, elle revient en force avec des écouteurs sans fils vraiment pas cher, mais qui peuvent parfaitement entrer en concurrence avec ceux des grandes marques. Se voulant hard-discount, l’enseigne allemande Lidl mettra très bientôt à la disposition du grand public un tout nouveau modèle d’écouteur pas cher. L’annonce fait déjà des heureux, notamment les jeunes consommateurs qui ne souhaitent en aucun cas rater cette occasion unique.

L’un des tout premiers objectifs de Lidl consiste à devenir un centre commercial à part entière en cassant les prix du marché. Il faut dire que tout le monde peut aisément se retrouver chez cette enseigne. En effet, il est possible de dénicher toutes sortes d’appareils électroménagers, toutes sortes de produits high-tech, de produits cosmétiques, de mode et de produits utiles au quotidien… Bien évidemment, Lidl se vante de sacrifier ses prix et provoque de véritables émeutes devant ses magasins. Dernièrement, il a donc été possible de s’offrir une PS4 à seulement 95 euros, ou encore un aspirateur sans sac ressemblant de très près à ceux commercialisés par la marque Dyson.

Une chose est certaine, Lidl ne plaisante pas dans ses concepts marketing uniques, visant à satisfaire le grand public. Voilà un petit moment déjà que l’enseigne allemande cogite dans le but de préparer son opération coup de poing. Aujourd’hui, elle prévoit d’offrir la qualité au meilleur prix à sa clientèle et ce n’est pas qu’une publicité. Après avoir charmé le grand public avec ses AirPods – disponibles sous quatre couleurs et commercialisés à 19,99 euros – la marque se lance dans un tout nouveau concept.

Lidl propose des prix défiant toute concurrence

Les précédents écouteurs sans fils vendus chez Lidl sont partis comme des petits pains, qu’ils soient rouges, gris, verts ou bleus. Alors que l’on croyait avoir tout vu côté bonne affaire, Lidl décide de nous bluffer davantage ! La corporation allemande lancera de tous nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fils. La sortie de ces écouteurs nouvelle génération est prévue pour le 19 octobre prochain, dans tous les magasins Lidl. Ce mini joyau arpentera très bientôt tous les rayons et les mélomanes s’en lèchent déjà les babines !

C’est sur la tendance actuelle des écouteurs « True Wireless » que Lidl a décidé de calquer son tout nouveau produit. Ces écouteurs Bluetooth sans fils font actuellement fureur, tant auprès des jeunes qu’auprès des moins jeunes. En effet, les jeunes veulent le dernier produit à la mode, les adultes actifs veulent un accessoire innovant et pratique tandis que les personnes âgées veulent un produit facile à utiliser et qui ne les encombre pas. De ce fait, tout le monde est gagnant ! Faciles à utiliser, ces écouteurs intelligents s’allument directement dès que l’on les sort de leurs boitiers.

Les écouteurs nouvelle génération de Lidl sont dotés d’une batterie d’une autonomie de 3 h d’écoute non-stop. Ils sont fournis avec un boitier de recharge et sont munis de boutons ergonomiques qui permettent la prise d’appel provenant de votre mobile ainsi que la gérance de la playlist et du volume. Le prix de cet AirPod multifonction est à moins de 20 euros seulement. Pour éviter de passer à côté de ce bijou de technologie, il est vivement conseillé de se rapprocher de son magasin Lidl de proximité et de laisser ses coordonnées. Rupture de stock garantie !