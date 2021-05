Lidl sort une incroyable friteuse à double panier, à petit prix, de quoi jouer aux professionnels !

L’enseigne Lidl est connue pour les prix qui sont réellement faibles, vous pouvez alors équiper votre logement à moindre coût en profitant des meilleurs produits. Nous vous conseillons de bien regarder les catalogues qui sont mis à jour deux fois par semaine à savoir le lundi et le jeudi. Cela vous permettra de récupérer tous les bons plans puisque la cuisine sera à l’honneur dans les prochains jours au même titre que l’extérieur. Normal en cette saison où on sent les récoltes potagères, le beau temps et les barbecues approcher à grands pas.

Impossible de résister à de délicieuses frites croustillantes

Si vous ne voulez plus manger de frites au four, vous pouvez clairement opter pour cette friteuse en acier inoxydable. Elle est facturée moins de 35 euros et vous aurez une température réglable jusqu’à 190 degrés. Cela permet de saisir les pommes de terre pour qu’elles puissent être croustillantes à la fin du cycle. Vous pourrez aussi l’utiliser pour d’autres préparations qui nécessitent de frire les aliments dans l’huile.

Cette friteuse possède un couvercle amovible avec un filtre de graisse en aluminium .

. La puissance est de 2000 watts et son aspect est clairement digne de toutes les friteuses des professionnels.

Vous pouvez utiliser un grand panier pour frire un volume important de frites ou encore les deux petits paniers pour avoir des portions.

Cela permet aussi de frire plusieurs aliments en même temps dans une huile similaire sans, toutefois, les mélanger dans un seul contenant. N’oubliez pas que la cuve possède un revêtement anti-adhérent et vous avez des paniers qui sont compatibles avec le lave-vaisselle, cela vous permet de les laver très facilement. La friteuse de Lidl est proposée avec un volume d’huile de quatre litres au maximum.

Des capacités de remplissage pour toute la famille

Grâce à divers réglages, vous pouvez choisir la température de l’huile, mais également celle en adéquation avec les aliments qui pourront frire. Pour le grand panier, le volume est de 3.1 litres, cela représente près de 850 grammes de frites. Pour le petit panier, le volume passe à 1.4 litre et vous aurez une portion de 400 grammes pour les frites.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madame Lidl (@bonplan_lidl)



N’hésitez pas à vous rendre chez Lidl au plus vite puisque la friteuse est disponible dès le 29 avril. Si vous fréquentez cette enseigne, vous savez sans doute que les articles peuvent s’écouler très rapidement. Il est préférable de se rendre dans cet établissement dès l’ouverture pour être certain d’avoir un exemplaire.