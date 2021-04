Lidl sort une nouvelle crème à base d’aloe vera à moins de 3 euros, elle est très efficace !

Les rayons ont pu être étoffés au cours des dernières années, il est alors possible d’acheter des produits bio, mais également du poisson, des pâtisseries, du pain et des surgelés. Ce sont les zones qui ont été largement améliorées, mais vous disposez aussi d’un endroit pour la maison, le bricolage, le jardinage et la beauté. Sachez que Lidl propose une crème de la marque Cien à un prix très concurrentiel.

Pourquoi choisir la crème de Lidl ?

Il faut savoir que la gamme Cien connaît un succès sans précédent auprès des femmes puisqu’elle est très étoffée et elle s’adapte à tous les types de peau. En effet, il y avait une crème à base de lait d’ânesse et, à la grenade, le combo avait été parfait pour prendre soin de son corps.

Cette fois, Lidl mise sur l’aloe vera, vous aurez donc une crème à moins de 3 euros et elle a la particularité d’être hydratante .

. Même si les prix sont très faibles, sachez que vous avez tout de même de la qualité puisque les produits Lidl ont souvent été appréciés.

Cien est la gamme de cosmétiques proposée par l’enseigne et la crème hydratante n’est pas la seule à être au rendez-vous.

Vous devez également savoir que l’enseigne a pu être récompensée pour ses produits de beauté, elle a notamment obtenu une médaille en 2019/2020, c’est donc un gage de qualité que vous ne devez pas mettre de côté. Il faut aussi noter que la crème de jour et la version antiride sont considérées comme les meilleures sur le marché par rapport à d’autres enseignes dont les prix sont clairement plus élevés.

Où trouver la crème Cien ?

Chez Lidl, vous avez un rayon permanent pour les produits de beauté, si certaines références sont toujours présentes, des gammes notamment avec Cien ont tendance à être éphémères. Vous devez donc regarder en tête de gondole ou encore dans la zone dédiée aux cosmétiques. Vous trouverez toute la gamme Cien qui a la particularité de s’adapter à toutes les peaux et les prix sont souvent inférieurs à 5 euros pour ces références.