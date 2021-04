Lidl surprend avec ce drôle de barbecue au charbon de bois, le prix est sacrifié !

Si vous regardez le catalogue de Lidl, vous pourrez découvrir avec le plus grand plaisir ce barbecue qui se glisse parfaitement au centre de la table. Il est rond, il permet de cuire plusieurs brochettes en même temps et il fonctionne avec du charbon. Il faudra alors se rendre dans l’enseigne la plus proche de votre domicile le 29 avril prochain.

Un drôle de barbecue à moins de 60 euros

Généralement, les barbecues très perfectionnés sont facturés au prix d’or, mais ce n’est pas le cas chez Lidl puisque les prix sont très abordables. Avec le printemps et l’été, l’enseigne propose des produits pour la maison, la terrasse et le jardinage. Au coeur du catalogue, vous pourrez découvrir le petit barbecue qui adopte une forme ronde, il est équipé d’un couvercle facile à enlever pour verser le charbon de bois et d’une grille.

Il est conseillé de se rendre dans cette enseigne dès l’ouverture puisque les produits de ce genre suscitent souvent un engouement de taille .

. Vous pourrez même régler la chaleur ainsi que la température pour la cuisson des grillades au charbon de bois.

Il affiche moins de 4 kilos sur la balance et grâce à sa forme ronde, il sera facile de le transporter ou de l’utiliser à la maison.

Que ce soit en camping, pour aménager un petit balcon, une terrasse ou encore pour vos prochaines vacances, ce barbecue de 35 x 24 cm sera parfait. Vous pourrez donc utiliser du charbon de bois grâce à cette cuve en acier inoxydable, il y a également une ventilation pour gérer aisément la cuisson des saucisses, des brochettes…

Une cheminée d’allumage pour démarrer votre barbecue

Nous vous conseillons d’acheter en parallèle à moins de 8 euros cette cheminée d’allumage puisqu’elle facilite le démarrage de votre barbecue. Dans la partie inférieure, il suffit de glisser un morceau de carton avec un allume-feu, par exemple, de préférence naturel et non chimique. Vous remplissez la cheminée avec le charbon de bois et vous allumez le morceau de carton. En quelques minutes seulement, votre barbecue démarre, cela évite de chercher des brindilles ou encore de vous battre pendant de longues minutes avec les braises.

Lorsque les flammes atteignent la partie supérieure de votre cheminée, vous versez l’ensemble du contenu dans votre barbecue fraîchement acquis chez Lidl et vous pourrez déposer la grille pour la cuisson des brochettes de viande ou de légumes, des saucisses, des merguez… D’autres produits pour le barbecue seront en vente dans de nombreuses enseignes estampillées Lidl, prévoyez de vous rendre dans ces établissements dès l’ouverture. Il serait dommage de passer à côté de cette vente programmée pour la fin de cette semaine.