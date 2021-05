Lidl rend toutes ses protections hygiéniques gratuites en Irlande ! Gros gros buzz pour la marque !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on ne parle de l’enseigne Lidl. En effet, on a pu voir ces dernières semaines des promotions complètement dingues concernant des produits qui sont assez prestigieux, notamment avec certains produits qui ne devraient plus être disponibles à partir de demain soir. En revanche, chaque semaine, Lidl frappe fort avec de nouveaux produits en édition limitée dans son catalogue, et vous allez encore pouvoir en profiter cette semaine.

Pour le savoir, il vous suffit tout simplement de feuilleter le dernier catalogue en date proposé par Lidl, et vous allez pouvoir trouver les meilleures offres disponibles du moment. En revanche, il se trouve qu’en Irlande, Lidl a frappé très fort cette fois-ci. Car pour ce produit en particulier qui concerne toutes les femmes, Lidl a tout simplement décidé de ne pas vendre ce produit mais de le rendre entièrement gratuit : une aubaine pour toutes les femmes qui veulent pouvoir prendre soin d’elles sans avoir à dépenser des sommes incroyables au quotidien… ce qui est quand même le cas de nombreuses femmes !

Tout ce que vous devez savoir sur les protections périodiques gratuites de Lidl

Si l’enseigne allemande Lidl a décidé de proposer des protections périodiques à toutes les femmes en Irlande, cela n’a rien d’un hasard ! En effet, plusieurs raisons sont évoquées dans les médias, à consommer par la crise sanitaire du coronavirus. Depuis maintenant plus d’un an, il se trouve que des milliers d’irlandaises ont pu perdre leur emploi et c’est une vraie catastrophe pour le pays tout entier. Dans certaines villes, le taux de chômage a explosé de façon assez considérable, c’est le moins que l’on puisse dire…

🇮🇪 En #Irlande, les filles et femmes pourront venir récupérer tous les mois gratuitement des serviettes et des tampons dans les 168 #Lidl du pays. La chaîne allemande de supermarchés souhaite ainsi lutter contre la précarité menstruelle. #pinkygloves https://t.co/rT6BzP0md8 pic.twitter.com/nf9JBB6pFb — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) April 20, 2021

Mais surtout, Lidl a voulu dénoncer une certaine incompréhension de la part de certains. Il se trouve qu’en faisant cette action, Lidl veut très ouvertement lutter contre la précarité menstruelle. Ainsi, tous les mois, les femmes vont pouvoir se rendre dans un des 168 magasins Lidl dans le pays pour venir prendre des serviettes ainsi que des tampons.

L’idée a été applaudie dans tout le pays et même dans d’autres endroits comme en France, où les consommateurs les plus fidèles y voient encore de la part de Lidl une façon de mettre la pression à la concurrence. Personne n’avait en effet pu faire une offre aussi impressionnante jusque là.

Du côté des fabricants de protections périodiques, c’est en revanche une toute autre histoire : ils vont devoir compter sur un manque à gagner considérable en Irlande…

Les femmes françaises demandent à Lidl de mettre en oeuvre la même action dans le pays

Si pour le moment Lidl n’a pas proposé cette opportunité à toutes les femmes du monde entier, on imagine que l’idée pourrait faire du chemin et Lidl pourrait peut être proposer la même chose aux femmes d’autres pays dans le monde.

We're proud to announce that we are the first major retailer in the world to offer free period products in stores nationwide to combat period poverty in partnership with Homeless Period Ireland. Find out more: https://t.co/bvgYzb6nnx pic.twitter.com/6cee08u65P — Lidl Ireland (@lidl_ireland) April 19, 2021

Sur les réseaux sociaux, on a déjà pu voir des femmes se plaindre de ne pas avoir accès aux serviettes et autres tampons promis par Lidl. Des pétitions pourraient même être en préparation par certaines associations déterminées à vouloir en finir avec cette précarité difficile…

La culotte menstruelle, une protection hygiénique parfaite comme alternative !

Si vous n’habitez pas en Irlande, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de cette offre assez exceptionnelle de la part de la grande enseigne de discount allemande. Toutefois, il est tout à fait possible de réfléchir à une alternative pour votre culotte menstruelle. En effet, bon nombre de femmes ne sont pas du tout satisfaites de leur protection hygiénique aujourd’hui (on parle de plus de 50% d’entre elles, ce qui n’est pas anodin). Ce n’est donc pas étonnant si de plus en plus de femmes sont à la recherche d’une alternative aux serviettes et aux tampons. En effet, entre la cup menstruelle et la culotte de règles (que l’on appelle aussi culotte menstruelle), c’est une occasion en or pour des millions de femmes de changer de vie.

Parfois, porter des serviettes et des tampons est un véritable calvaire pour certaines d’entre elles, d’autant plus que cela ne correspond pas à leurs valeurs en terme d’écologie notamment. En terme d’esthétisme, on peut dire aussi que les serviettes et les tampons n’ont clairement rien de très désirables. La culotte menstruelle a de nombreux avantages, et nous allons vous les présenter !

Une démarche « zéro déchets »

Si aujourd’hui, de plus en plus de femmes font le choix de s’essayer à la culotte menstruelle ou culotte de règles, c’est parfois dans une démarche dite « zéro déchets ». Cela n’aura en effet échappé à personne : les serviettes et les tampons sont une véritable catastrophe écologique. En choisissant des culottes menstruelles à la place, les femmes peuvent en profiter pour les laver et ainsi éviter de jeter chaque mois des protections hygiéniques à la poubelle.

Une économie importante

En vous procurant des culottes de règles, vous pourrez également faire de belles économies. En effet, vous n’aurez plus jamais besoin de vous rendre en magasin chaque mois pour acheter des protections hygiéniques, il vous suffira tout simplement de laver vos culottes de règles, et le tour est joué ! A l’heure où les foyers français ont de plus en plus de mal à augmenter leur pouvoir d’achat, c’est une occasion en or pour eux d’en profiter !

Une protection hygiénique plus esthétique

Enfin, cela n’aura échappé à personne, les culottes menstruelles sont bien plus esthétiques que toutes les autres protections hygiéniques qui existent actuellement sur le marché. Pour toutes les femmes qui ont parfois honte de porter des serviettes, des tampons, ou des cup menstruelles, c’est enfin une opportunité de changer !