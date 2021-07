Lidl : un nouvel aspirateur robot en édition limitée pour les prochains jours, son prix est incroyable…

C’est encore une fois l’enseigne allemande Lidl qui a pu décider de frapper très fort avec un nouveau produit assez dingue, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y en aura vraiment pas pour tout le monde… En effet, à l’heure où il se trouve que certaines grandes enseignes françaises ont d’ailleurs beaucoup de difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts, on ne compte plus le nombre de fois où Lidl a pu proposer en exclusivité des produits assez dingues que personne n’aurait pu croire voir en vente dans les différents magasins.

Mais si certains français ont pu partir en vacances, cela ne les empêchera pas de pouvoir profiter des belles promotions de Lidl, car celles-ci sont disponibles partout en France dans tous les magasins de l’enseigne. Par conséquent, en proposant à tous les français des produits à des prix complètement dingues régulièrement, Lidl peut parfois se targuer de faire très fort en donnant de gros tacles à ses concurrents, qu’il s’agisse de magasins dans la grande distribution, mais également de magasins bien plus spécialisés, comme on a encore pu le voir dernièrement.

Il faut dire que les magasins Lidl ont une stratégie assez incroyable et qui ne ressemble à aucune autre… En observant scrupuleusement ce que peut faire la concurrence, Lidl peut réussir à s’inspirer des modèles les plus prestigieux à sa façon, tout en proposant de très belles innovations que les autres n’ont pas toujours pu mettre en place sur les différents modèles proposés. Cela a notamment été le cas sur le dernier four à pizza pour barbecue qui a fait un très gros carton ces derniers mois : certains ne s’en sont toujours pas remis, même s’ils auraient clairement préféré pouvoir en profiter avec le beau temps de cet été…

Lidl propose un nouvel aspirateur robot : les quantités sont très limitées

C’est officiellement à partir du lundi 26 juillet que vous allez pouvoir enfin profiter de ce nouvel aspirateur robot vendu dans tous les magasins Lidl en France, néanmoins il va falloir vous dépêcher, car cela tombe pile après un week-end où des français vont revenir de vacances pour reprendre le travail au mois d’août. A l’heure où de plus en plus de foyers se trouvent d’ailleurs être dans le besoin, l’enseigne allemande Lidl va pouvoir en profiter pour frapper très fort en diffusant des annonces dont certains pourront profiter en exclusivité.

Concernant cet aspirateur robot, il coûte la modique somme de 179 euros, ce qui peut paraître cher, mais c’est un prix relativement bas pour un aspirateur robot, notamment quand on peut le comparer aux modèles des plus grandes enseignes disponibles dans le marché français. Mais ce n’est pas tout, car les fonctionnalités de cet aspirateur robot d’appoint sont également au rendez-vous, et vous n’allez clairement pas être déçus par ces dernières….

Des fonctionnalités exclusives pour cet aspirateur robot vendu par Lidl

Si de plus en plus de français souhaitent s’acheter un aspirateur robot qui sera commercialisé par Lidl le lundi 26 juillet, c’est aussi pour ses fonctionnalités assez incroyables que l’on ne trouve pas sur tous les modèles d’aspirateurs robots des concurrents, même les plus récents.

En effet, cet aspirateur robot va pouvoir proposer 4 modes de nettoyage, ce qui est pratique notamment si vous souhaitez un mode silencieux qui ne fait que très peu de bruit. Avec une recharge très efficace, vous ne serez pas obligé de devoir charger cet aspirateur pendant des jours entiers pour pouvoir en profiter à nouveau dans votre maison ou dans votre appartement.