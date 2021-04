Lidl : une distribution gratuite de protections hygiénique, voici comment procéder

Les protections hygiéniques ne sont pas accessibles à tout le monde notamment à cause de la dépense occasionnée. Lidl Irlande a donc décidé d’aider toutes les personnes qui en éprouvent le besoin et ce projet sera concrétisé le 3 mai. Pour récupérer ces protections, il suffira de récupérer un coupon et vous aurez tous les mois des tampons ou des serviettes hygiéniques.

Sur son compte Twitter, Lidl a pu partager un message dans lequel l’enseigne annonce la distribution de ces protections hygiéniques. Ces dernières ont souvent été pointées du doigt à cause des frais que cela peut occasionner. En effet, les foyers qui sont dans le besoin n’ont pas toujours quelques dizaines d’euros à prévoir tous les mois notamment les personnes qui sont sans domicile.

We're proud to announce that we are the first major retailer in the world to offer free period products in stores nationwide to combat period poverty in partnership with Homeless Period Ireland.

Find out more: https://t.co/bvgYzb6nnx pic.twitter.com/6cee08u65P

— Lidl Ireland (@lidl_ireland) April 19, 2021