Lidl : une friteuse incontournable à un prix vraiment bas fait fureur ! Cela vaut le détour !

Encore une fois, la firme est sur toutes les lèvres. Les prix imbattables de Lidl s’appliquent cette fois sur des friteuses de qualité incontournable, que toute personne qui fait de la cuisine, ne voudrait rater pour rien au monde. C’est prévu pour le mois d’octobre, et c’est déjà dans les rayons !

Besoin de friteuse ? Les bonnes affaires se passent chez Lidl !

La firme allemande Lidl, implantée en France depuis plus de 30 ans maintenant, a une politique qui lui marche très bien. Vendre des produits de qualité à un prix bas. Cela est désormais devenu l’une des caractéristiques de la marque, et c’est ce qui fait sa popularité.

On ne s’étonne donc plus que l’enseigne de hard-discount allemande propose de temps en temps ses ventes flashs à ses clients sur des produits spécifiques, et qui sont vendus pour l’occasion, à des prix ridiculement bas. D’ailleurs, nombreux sont les consommateurs qui guettent ces ventes flashs pour réaliser de bonnes affaires.

Alors que le mois d’octobre vient à peine de débuter, Lidl a choisi de faire la promotion de ses friteuses. Les clients avaient déjà eu droit au robot ménager, au presse-agrume, ou encore à la bouilloire…, cette fois, c’est au tour de la friteuse de passer à la caisse.

Pour ceux qui adorent les frites ou autres aliments frits, c’est une occasion idéale pour se procurer cet ustensile qui permet de faire des frites croustillantes et dorées, des churros ou des filets de saumon, sans s’épuiser.

Lidl mise sur des produits de qualité !

L’enseigne jaune et bleue ne fait pas ses promotions au hasard. Aussi, elle veille à ne proposer que des produits de qualité, afin de préserver sa réputation. Ces derniers temps, Lidl semble avoir décidé de miser sur de l’électroménager robuste.

Acheter ce genre de produit doit être synonyme d’un investissement sur du long terme. Aussi, il est intéressant de pouvoir s’en procurer de qualité, à un prix si dérisoire chez Lidl.

Il faut savoir que les friteuses proposées par la firme sont fabriquées en acier inoxydable. De plus, elles sont faciles d’utilisation, et feront réussir les plats sans difficulté en un rien de temps.

Quelques caractéristiques de la friteuse Lidl…

La friteuse que propose Lidl est high-tech, et comprend 3 paniers. Toujours de qualité allemande, marque de fabrique de la firme, les produits vendus par Lidl sont réputés pour leur performance. Concernant les friteuses, le modèle mis en vente est à la pointe de la technologie.

Afin que la prise en main soit facile, Lidl a pensé à tout. En effet, les 3 paniers qui sont fournis avec l’appareil sont de tailles différentes. Pour ce qui est de la contenance, le grand panier est de 3,1 litres, et peut contenir jusqu’à 800 grammes environ de frites.

Il est possible de se servir des 2 paniers plus petits, pour réaliser la friture de bien d’autres aliments au même moment que les frites qui sont entrain de cuir.

Par ailleurs, il est déjà possible de se procurer la friteuse de chez Lidl qui est disponible bien évidemment dans les magasins de la firme depuis ce jeudi 1er octobre 2020. Par rapport au prix auquel elle est proposée, inutile de dire qu’elle est imbattable… vous l’aurez à tout juste 34,99 euros !!!

En faisant un tour chez Lidl, les bonnes affaires ne manquent jamais. Toujours dans l’électroménager, la firme propose à partir de ce jeudi également, un multicuiseur vendu à 64, 99 euros, ou encore un grille-pain de grande qualité, à 21,99 euros. Qu’attendez-vous ?