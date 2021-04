Lidl : une nouvelle machine qui devrait entraîner une rupture de stock, soyez très rapide !

Le marché du café ne connaît pas la crise que ce soit pour les buveurs occasionnels ou réguliers. Si vous êtes à la recherche d’une machine à expresso de qualité, mais que vous ne souhaitez pas débourser une fortune, sachez que Lidl proposera sa propre machine. Cette dernière sera affichée avec la marque Silvercrest et le prix de vente sera inférieur à 60 euros.

Lidl devrait faire des heureux avec cette machine à café

Au vu du prix et des caractéristiques affichées, il y a de grandes chances pour que la machine à expresso soit rapidement en rupture de stock. Comme c’est le cas pour de nombreux produits de ce genre, il est préférable de se rendre dans l’enseigne dès l’ouverture. Cela vous évite une grande déception, mais n’hésitez pas à passer d’un magasin à un autre puisque les stocks ne sont pas toujours les mêmes.

Cette machine à expresso vous propose une puissance de 1350 watts, mais également une pression de 15 bars .

. Le café sera alors accompagné d’une petite mousse délicate et savoureuse grâce à cette pression.

Bien sûr, la machine est importante, mais ne négligez pas le choix de votre café puisqu’il doit titiller vos papilles.

Cette machine n’est pas la seule sur le marché puisque vous aurez la fameuse Nespresso, mais également la version Philips ou encore Delonghi.

Le café, la boisson incontournable de la journée

La consommation du café doit être raisonnable afin de bénéficier de tous les avantages sans les inconvénients. Vous savez sans doute que la caféine peut être intéressante pour votre organisme, car certaines études ont montré qu’il serait possible de réduire les risques cardiovasculaires uniquement si la consommation est très raisonnable. Vous pouvez alors déguster une petite tasse le matin au petit-déjeuner et une seconde après votre repas. À la maison, la machine à expresso de Lidl trouvera clairement sa place grâce à un design sympathique et contemporain.

Ce n’est pas la première fois que l’enseigne propose une machine à café, mais cette version n’aurait pas encore une date de sortie. Il faudra alors surveiller le catalogue disponible notamment vis l’application ou dans toutes les enseignes. Regardez aussi les stocks à l’étranger puisque les ventes sont souvent en parallèle avec la France. N’oubliez pas que la qualité du café provient aussi du choix de ce dernier.