Lidl vend une nouvelle machine à café comme dans les plus grands bars ! C’est incroyable !

Personne n’aurait pu penser que l’enseigne allemande Lidl allait pouvoir proposer une nouvelle machine à café en exclusivité pour tous les français qui veulent enfin boire de bonnes boissons chaudes sans avoir besoin de dépenser des sommes incroyables…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne l’enseigne allemande Lidl.

En effet, comme on a pu le constater dernièrement, Lidl peut parfois frapper très fort et même mettre à mal certaines grandes enseignes dans plusieurs cas de figures.

Mais à l’heure où les bars et les restaurants ont pu ouvrir leurs portes récemment, on a pu constater que certains français ne peuvent malheureusement pas en profiter comme il se doit.

En effet, la crise sanitaire liée au coronavirus a eu raison de certains français qui ne peuvent désormais plus dépenser un seul centime dans les restaurants et les bars. Après avoir perdu leur emploi, certains foyers préfèrent en effet réaliser de précieuses économies, et ils en profitent de cette façon pour pouvoir tout faire pour gagner en pouvoir d’achat de diverses façons. Alors que certains d’entre eux comptent sur de l’entraide, d’autres sont à la recherche de bons plans, et ils se tournent ainsi vers Lidl.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madame Lidl (@bonplan_lidl)

Mais pour tous ceux qui ont pu décider récemment de boire du bon café, et qui ne peuvent plus se tourner vers les bars également, c’est aussi une très belle opportunité. En effet, avec les dernières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, on a pu constater que certains français qui ont décidé de ne pas se faire vacciner ne vont pas pouvoir se rendre dans les bar et les restaurants, sous peine d’avoir une amende assez importante, c’est le moins que l’on puisse dire…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pão de Monteiro (@paodemonteiro)

Pourquoi choisir cette machine à café disponible chez Lidl ?

Si vous vous rendez dans n’importe quel magasin de l’enseigne allemande Lidl à partir du lundi 19 juillet, vous allez pouvoir être surpris de pouvoir retrouver une machine à café vraiment impressionnante, avec des qualités dignes des plus grandes machines de bars. En effet, vous pouvez clairement oublier les machines à dosettes qui ne sont pas toujours à la hauteur des espérances des grands consommateurs de cafés. En proposant une véritable machine à café, Lidl a tout simplement décidé de frapper un gros coup sur la table, même si cela ne plaira pas à tout le monde !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karina Crekky (@kkulcrekky)

Vendue à 69,99 euros plus précisément, c’est même une machine 2 en 1 que va pouvoir proposer Lidl ! Avec sa marque Silvercrest qui est très attendue, Lidl va pouvoir ravir les amateurs de café qui souhaitent également faire une bonne mousse pour boire un café très onctueux au quotidien, que ce soit pour le matin, ou encore lors d’un repas avec des amis, comme on en voit de plus en plus depuis la fin du confinement. Heureusement, les français n’auront même plus besoin de sortir de chez eux pour en profiter !

Lidl frappe fort, les enseignes de la grande distribution ont peur…

Si par le passé, l’enseigne Lidl a pu proposer des produits alimentaires à des prix vraiment imbattables, c’est une belle opportunité pour l’enseigne allemande qui a décidé une fois de plus de communiquer sur une nouvelle machine à café incroyable dans son dernier catalogue.

Avec de plus une garantie disponible pendant trois ans, les français vont pouvoir enfin en profiter pour pouvoir trouver une opportunité à ne pas manquer et ainsi avoir du café digne de ce nom au quotidien sans devoir dépenser des sommes incroyables…