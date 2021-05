Lidl : vous allez adorer ce four pour préparer une pizza avec un barbecue !

Lidl n’arrête pas de séduire les Français avec des produits à utiliser au quotidien sans aucune difficulté. La pizza avec le barbecue peut être assez complexe à cuire puisque la pâte est susceptible de coller à la grille. Certes, il existe des plaques spécifiques, mais la cuisson n’est pas toujours digne d’un four à pizza. La marque allemande a décidé de révolutionner votre préparation avec le four à pizza pour barbecue et il est facturé moins de 50 euros.

Un four à pizza chez Lidl aux multiples fonctionnalités

Les fans du barbecue auront plusieurs accessoires à leur disposition avec notamment une mallette facturée moins de 23 euros. Elle est composée de tous les ustensiles indispensables pour préparer des grillades, des pièces de boeuf ou encore des brochettes de viande ou de légumes. Par exemple, la palette est parfaite pour décoller les pièces de boeuf sans les abîmer. Vous aurez également les couteaux ainsi que les fourchettes à deux piques.

Depuis quelques semaines, le barbecue est largement au rendez-vous dans les rayons de Lidl puisqu’une vente a été proposée pour les ustensiles de nettoyage .

. Si vous avez manqué cette opération, sachez que dès le 13 mai d’autres ustensiles seront proposés comme une brosse 3 en 1 qui est idéale pour enlever les graisses.

Vous trouverez également une pelle à pizza, une housse pour protéger votre barbecue rond ou encore un kit allume-gaz.

N’hésitez pas à regarder le catalogue disponible sur le site officiel de Lidl ou encore l’application installée sur les mobiles propulsés par iOS ou Android. Vous ne pourrez alors manquer aucune vente intéressante. En ce qui concerne ce four à pizza, il faudra sans doute se rendre dans l’établissement dès l’ouverture puisque les Français sont clairement des adeptes des pizzas.

Les caractéristiques de ce four à pizza pour barbecue

Si vous n’avez pas la place d’installer un four à pizza traditionnel avec des pierres réfractaires, sachez qu’il est possible d’acheter cet appareil qui possède une pierre à pizza afin que la cuisson soit la plus homogène possible. Les dimensions sont agréables, le four s’adaptera surtout au barbecue rectangulaire, les modèles ronds ne sont sans doute pas conçus pour accueillir cet appareil. Les dimensions sont de 40 x 35 et 14 cm, il suffit de mesurer votre barbecue pour savoir s’il est compatible.

Vous disposez d’un thermostat intégré, cela permet de vérifier la température puisque la pizza doit être cuite à 220 degrés pour avoir une belle pâte croustillante ainsi qu’une garniture bien grillée. Pour préparer une pizza, c’est simple, il suffit d’acheter un kit prêt à l’emploi ou une pâte simple que vous garnissez comme vous le souhaitez.