Lily-Rose Depp : elle partage une photo de son frère de 18 ans, véritable sosie de Johnny Depp !

En effet, alors que Lily-Rose est devenu une star de cinéma depuis quelques années, c’est dorénavant son frère, Jack, 18 ans, qui risque de débarquer dans les médias et de faire chavirer de nombreux cœurs. Fière de son frangin, la jolie blonde n’a d’ailleurs pas hésité à l’afficher ces derniers jours, propulsant le jeune garçon sur tous les magazines people.

Lily-Rose Depp partage un cliché de son frère

Durant l’intégralité de leur relation, Vanessa Paradis et Johnny Depp ont pris à cœur de protéger leurs enfants, en ne dévoilant presque aucun cliché de ces derniers, et leur laissant le choix du moment où ils voudraient se dévoiler au monde. Si l’aînée de la famille, Lily-Rose, a déjà emboîté le pas il y a quelques années de cela, cette dernière n’hésite pas aujourd’hui à pousser Jack vers le même chemin. Alors que le garçon fêtait ses 18 ans le jeudi 9 avril, la jolie blonde a partagé un joli message sur les réseaux sociaux, accompagné de 2 photos de son petit frère, que les admirateurs de la famille n’avaient pas vu depuis longtemps.

« Mon petit bébé Jackie a 18 ans… Mon petit frère, mon cœur, mon âme, joyeux anniversaire, je t’aime TELLEMENT ! »

La complicité entre les deux ne semble faire aucun doute, et ce n’est pas la première photo qui prouvera le contraire, puisqu’elle les montre enfants dans un photomaton, partageant grimaces et câlins à foison. Quant à la seconde, manifestement prise récemment, elle donne un aperçu de ce à quoi ressemble le garçon aujourd’hui, lui qui se tient plutôt éloigné des projecteurs et des médias. Absent des réseaux sociaux, personne ne connaît les futurs projets du jeune homme, ni même s’il se destine à une vie publique.

Lily-Rose Depp et Jack Depp, soulagés pour leur père

Comme beaucoup le savent, Johnny Depp traverse quelques années difficiles depuis son divorce avec Amber Heard. En effet, celle-ci l’a accusé de de violence domestique, au point qu’un procès opposant les 2 parties est actuellement en cours. Alors que Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp ont ardemment défendu l’acteur, les choses paraissaient plutôt mal engagées pour ce dernier. Heureusement pour lui, il y a eu quelques révélations ces dernières semaines, qui pourrait bien changer la donne pour Amber Heard.

Des enregistrements audio dévoilés sur internet ont montré que l’actrice était elle-même violente avec son mari.

Par le passé, elle avait déjà été accusée de violences conjugales par une ex-compagne.

Blessé physiquement par son ex-femme, Johnny Depp a pu joindre des photos de sa blessure au dossier judiciaire.

À l’heure actuelle, il est donc difficile de démêler le vrai du faux dans cette affaire, et le juge va manifestement avoir beaucoup de travail pour éclaircir tout cela. Dans tous les cas, selon une source proche de l’acteur, la famille de celui-ci, et notamment ses enfants, serait soulagée de voir la vérité éclater au grand jour.