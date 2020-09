Lily-Rose Depp poste une photo avec des aisselles non épilées, les commentaires sont très mitigés !

Tu es la reine de la normalisation des poils

La dernière publication de la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis sur Instagram date de 28 mai dernier pour remercier ses followers pour les souhaits d’anniversaire. Depuis, le compte de la jeune star de 21 ans était en silence radio. Il parait que Lily-Rose Depp a juste profité de ses vacances loin des réseaux sociaux. En tout cas, c’est ce qu’elle vient de publier récemment sur son compte. Sur sa dernière publication, elle a indiqué « Summer’s End » pour marquer la fin de l’été. On la voit avec ses amis dans une maison à la campagne, un cliché de fraises, un cliché du ciel et une photo d’elle en maillot de bain. C’est cette dernière photo qui a enflammé la toile (2ème photo du carrousel d’image ci-dessous).

Sur la photo, on voit Lily-Rose Depp avec l’aisselle un peu poilue. Un détail qui n’a pas échappé aux internautes. Les avis ont donc été divisés. D’un côté, il y avait ceux qui ont soutenu la star et ont encouragé le fait de s’assumer tel que l’on est. « Tu es la reine de la normalisation des poils », disait une internaute, ravie de voir la star s’assumer à 100 %. D’un autre côté, il y a ceux qui ont critiqué cela : « rase-toi les aisselles », disait un autre internaute.

Sa photo a reçu plus de 470 000 likes et 3 900 commentaires. De nombreux followers se sont livrés à un grand débat dans l’espace commentaires. Quelques-uns ont été indignés de voir que certaines personnes, en 2020, sont encore choquées de voir une fille qui assume sa pilosité. D’autres avancent que les poils sont un manque d’hygiène.

Ce n’est pas seulement sa pilosité qui a été critiquée ou adulée par les fans. Sur la première photo où la star prend une fraise, quelques followers se sont indignés de voir les ongles de la fille de Johnny Depp. Si la jeune fille ne prêtait pas attention à sa manucure après les vacances, ce n’était pas le cas des internautes.

Les commentaires désagréables, Lily-Rose Depp les connaît. Il y a quelques années, elle était déjà la cible de certains commentaires sur son poids alors qu’elle souffrait d’anorexie. Depuis, c’est une féministe assumée. Lors d’une interview, elle a affirmé qu’elle a « envie d’être comme personne, mais simplement comme elle est ». La star a même décidé d’arrêter ses études pour se concentrer sur sa carrière. Malgré tout, elle n’est pas insensible aux critiques, mais elle a décidé de vivre avec. En tout cas, on a l’impression que Lily-Rose Depp vit sa meilleure vie et montre que même les stars sont des personnes ordinaires.

Un débat qui fait encore rage

Assumer sa pilosité ou sa mauvaise manucure est devenue un mode de vie pour les féministes. La raison est qu’il faut s’assumer et qu’il faut vivre à sa façon. Si nombreuses personnes, hommes et femmes adhèrent à cette conviction, il y a ceux qui ne sont pas d’accord.

Angèle, l’artiste belge, est une féministe avérée. Elle a même liké la publication de Lily-Rose Depp. Cristina Cordula, la styliste et animatrice télé, est pourtant contre et affirme que les poils sont des pollutions visuelles. La Brésilienne a même été cible de nombreuses critiques et insultes sur Twitter après qu’elle ait critiqué une candidate de « La Reine du shopping » qui avait des poils sous les aisselles.

À 21 ans, Lily-Rose Depp est déjà une icône. La fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis casse totalement le profil de la jeune star et enfant de star qui doit toujours être parfaite. Un nouveau visage qui fait le bonheur de ses fans.