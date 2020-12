L’incroyable crème teintée anti-âge de 2020 : elle est la plus vendue et la plus efficace !

En 2020, une crème teintée pour lutter contre le vieillissement a connu un succès sans précédent et vous aurez enfin une peau parfaite. En effet, il s’agit du produit qui a été le plus vendu dans cette gamme pour l’année qui s’achève.

Vous aurez également un effet deux en un puisqu’elle permet de sublimer votre peau et surtout vous pourrez profiter d’une bonne base pour le maquillage.

La crème teintée ne connaît pas la crise

Vous le savez sans doute, le port du masque a rendu le maquillage assez chaotique. En effet, vous ne pouvez pas forcément appliquer un fond de teint puisqu’il y a un transfert et le masque engendre de l’humidité. Le confort ne sera pas celui escompté et vous aurez sans doute des difficultés pour supporter le masque et le fond de teint se retrouvera sur l’envers. C’est aussi pour cette raison que les femmes ont tendance à adopter la crème teintée.

Elle n’est pas aussi épaisse qu’un fond de teint et elle a un effet deux en un .

. Vous pouvez unifier votre teint et profiter d’une belle hydratation, ce qui est primordial surtout pendant la crise sanitaire.

Vous aurez un maquillage assez léger qu’il est possible de réchauffer avec un contouring et un blush.

C’est aussi le retour du maquillage naturel, les femmes apprécient de plus en plus le nude.

Avant la crise liée au coronavirus, les femmes avaient tendance à apprécier le teint assez fourni, mais le naturel prenait de plus en plus de place. Désormais, il est largement au rendez-vous et c’est aussi pour cette raison que la crème teintée connaît un succès sans précédent. De plus, vous gagnez clairement du temps puisque vous appliquez un seul produit qui remplace le fond de teint traditionnel, la base, et même la crème de jour pour l’hydratation.

La crème Centella Asiatica d’Erborian

Si vous êtes en quête de la crème teintée la plus vendue en 2020, sachez que la marque Erborian est à l’origine de ce produit qui ne connaît pas la crise. Nous vous conseillons de choisir la CC Crème à la Centella Asiatica et elle est vendue avec un format de 45 ml. Elle présente plusieurs avantages puisque vous pouvez sublimer votre peau, elle a un effet percepteur, mais elle illumine aussi votre teint. Vous aurez dès la première application une peau beaucoup plus fraîche.

Vous avez donc un maquillage digne des professionnels en quelques secondes. Il faut également noter que la CC Crème d’Erborian est parfaite pour lutter contre les effets du vieillissement. Vous évitez ainsi les rides grâce à une plante qui provient d’Océanie et d’Asie à savoir la Centella Asiatica qui est une herbe du Tigre. Comme vous le savez sans doute, la médecine chinoise utilise grandement les plantes pour préparer des remèdes et les cosmétiques profitent aussi de ce véritable savoir-faire. Vous savez désormais que la crème teintée la plus vendue est aussi la plus efficace de 2020.