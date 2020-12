L’incroyable technique de la cuisson des lardons sans aucune poêle et sans four

Les lardons n’ont pas forcément besoin d’un four ou d’une poêle pour que la cuisson soit celle escomptée. En fouillant sur le web, vous aurez sans doute des techniques révolutionnaires qui pourront changer vos repas. Si vous ne souhaitez pas perdre de temps, n’hésitez pas à tester cette méthode et cela vous permettra aussi de réaliser quelques économies. En effet, les appareils électroménagers sont souvent onéreux à utiliser à cause de la consommation électrique. C’est aussi le cas pour le gaz, vous pouvez alors vous séparer de ces solutions grâce à notre trouvaille.

Comment préparer les fameux lardons ?

La cuisson est souvent problématique pour ces lardons qui donnent du goût à tous vos plats. Si vous avez tendance à les oublier sur le feu même si celui-ci est doux, il y a de grandes chances pour qu’ils deviennent noirs et donc impossibles à manger. Il faut dans un premier temps choisir des lardons de qualité qui n’ont pas forcément beaucoup de gras. Certes, il est important pour apporter du moelleux en bouche, mais vous devez tout de même avoir de la consistance.

Pour cette méthode assez insolite, vous devez déposer une feuille d’essuie-tout sur une assiette tout à fait classique .

. Vous déposez ensuite les lardons sans, toutefois, avoir la main trop lourde, une poignée sera suffisante.

Bien sûr, il ne faut pas les mettre au soleil ou attendre que la cuisson s’exécute par magie.

Vous n’avez pas besoin d’une poêle ou d’un four, mais il sera préférable de posséder un micro-ondes en optant pour une puissance à 750 watts.

Laissez les lardons sur cette feuille absorbante et dans l’assiette pendant deux minutes.

Bien sûr, il est inutile de rappeler qu’il faut une assiette compatible avec le micro-ondes.

Comme vous utilisez cet appareil, vous n’avez pas un ajout de matières grasses, ce qui est bénéfique pour votre santé. De plus, vous utilisez le gras des lardons pour apporter un peu de saveur à votre accompagnement.

Le gras est absorbé par la feuille d’essuie-tout

Il est toujours désagréable d’avoir un goût huileux dans la bouche, c’est souvent le cas lorsque les lardons sont cuits dans une poêle ou dans le four. Avec le micro-ondes, vous possédez plusieurs avantages. Le premier consiste à ne pas ajouter de matières grasses supplémentaires, le second permet de gagner du temps puisqu’il faut deux minutes pour que la cuisson se termine. Enfin, le gras qui coule des lardons est en partie absorbé par ces derniers afin d’apporter de la saveur et le surplus se retrouve sur le papier. Vous aurez alors des lardons de qualité qui pourront être utilisés pour toutes les préparations.

Si vous les laissez refroidir par exemple, ils auront une place de choix dans votre salade composée. Il existe une autre technique pour la cuisson, mais il faudra cette fois une casserole qu’il faut remplir avec de l’eau. Vous faites alors bouillir les lardons pendant quelques minutes et le but premier consiste à obtenir des aliments assez blancs. Le résultat n’est toutefois pas le même puisque vous aurez un goût un peu plus fade puisque le gras aura tendance à s’échapper.

Certes, les matières grasses sont réputées pour être mauvaises pour la santé, mais vous devez tout de même ajouter un peu de beurre ou de l’huile dans vos repas pour que les saveurs soient aux rendez-vous. Vous connaissez désormais une méthode insolite pour cuire les lardons sans un four et sans utiliser une poêle. Il faudra bien sûr un micro-ondes pour que le résultat soit tout de même à la hauteur de toutes vos attentes.