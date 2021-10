Linda Hardy l’interprète de la série télévisée Demain nous appartient, fête son anniversaire entouré de ses confrères !

Soirée festive très spéciale pour la sublime Linda Hardy et ses copains, c’était l’anniversaire de l’actrice. Quoi de mieux donc, que de partager ce moment précieux avec ceux qu’elle aime. La belle Linda Hardy était comblée et ravie d’avoir eu les comédiens de Demain nous appartient à ses côtés.

Un anniversaire de rêve pour Linda Hardy

L’actrice Linda Hardy a célébré ses 48 ans le 11 octobre 2021 dernier. Quelques heures plus tard, la jeune femme s’est rendue à une superbe soirée pour finaliser les festivités. Il faut reconnaître qu’elle était entourée de pas mal de personnes qu’elle affectionne très bien. C’était juste agréable et fantastique.

En effet, la spéciale soirée a eu lieu dans le restaurant et bar à tapas Bomba. Ce dernier est situé dans le 2e arrondissement de Paris. La jolie actrice a réuni principalement une foule de confrères, de collègues et d’amis. On pouvait apercevoir une grande partie du casting de la série Demain nous appartient qui était présente. C’est en leur compagnie que la belle a soufflée ses bougies.

Tout compte fait, Linda Hardy ne risque pas d’oublier de sitôt ce moment qu’elle a passé avec ses amis. Et ce, d’autant puisqu’elle avait même quitté à contre cœur ceux de Demain nous appartient, il y à peine quelques semaines.

Les visages conviés à la festivité

C’était une soirée très ambiante, faudrait le reconnaître. De nombreuses photographies de l’occasion ont été partagées sur les réseaux sociaux. On aperçoit certains fidèles de notre sublime Miss France 1992, qui n’ont pas désisté à l’invitation. On peut fait mention de Frédérique Bel, Anne Caillon, Ariane Séguillon, Mareva Dalanter.

Hormis ceux-ci, il y avait également Rani Bheemuck, Juliette Tresanini, Julie Debazac, Axel Kiener qui s’étaient manifestés. Impossible de ne pas se rappeler aussi de Solène Hébert et de Kamel Belghazi qui ont fait honneur en marquant leur présence.

Mots de remerciement de l’actrice Linda Hardy

Tous étaient satisfaits de l’ambiance tenue au cours de cette soirée en occurrence l’heureuse du jour. Le lendemain, la jeune femme a tenu à remercier tous ses amis présents. Un message qu’elle laisse naturellement sur son compte Instagram. « Un immense merci à vous mes amis que j’aime si fort » écrit-elle.

Elle affirmant par la suite, avoir reçu le meilleur des anniversaires. « Que cette amitié si belle dure toujours. Je me sens chanceuse de vous avoir dans ma vie » poursuit-elle. Bien que la jeune femme ne tourne plus pour la fiction quotidienne de TF1, cela ne la déçoit pas pour autant. Car bien au-delà de tout, elle a conservé de son expérience, un nombre incroyable d’amis réellement fidèles.

Linda Hardy, sa vie

La jeune femme est une actrice et mannequin française, qui a été élue Miss France en 1992. Elle est née à Nantes en octobre 1973 et est également connue pour son rôle de Clémentine Doucet, plus particulièrement dans la série Demain nous appartient sur TF1. Linda Hardy a aussi coanimé entre 1999 et 2000, l’émission Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson.

Du point de vue personnel, elle a fréquenté brièvement le chanteur Johnny Hallyday du mois d’août à octobre 1994. Elle épouse ensuite un marchand d’art en 2008. Les deux amoureux ont un petit garçon (né en 2010) du nom d’André ensemble. Malheureusement, ils ont dû divorcer quelques temps après.