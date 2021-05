Linda Hardy : virée de DNA, elle se lâche totalement et balance tout sur TF1, très violent !

On peut dire que TF1 est plus que jamais dans l’actualité avec sa série Demain nous appartient. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où de nombreux scandales sont apparus dans cette série qui fait encore une fois cette année un très gros carton à l’antenne. Il faut dire que les acteurs et les actrices que l’on peut voir tous les jours sont très talentueux, y compris Linda Hardy qui a fait une entrée vraiment fulgurante dans la série.

Pour venir concurrencer Scènes de ménages sur M6 ainsi que les autres programmes de C8 comme Touche Pas à Mon Poste, TF1 a tout tenté avec un gros casting de rêve, mais malheureusement rien ne s’est passé comme prévu, et la chaîne a dû malheureusement essuyer quelques plâtres. Pour autant, c’est avec une grande surprise que les audiences de la série se sont améliorées pendant un moment, et notamment grâce à des scénarios incroyables dignes des plus grands films français.

Avec un rôle interprété à la perfection par Linda Hardy, certains pensaient que l’actrice allait pouvoir jouer dans Demain nous appartient pendant encore très longtemps, mais force est de constater que cela ne devrait malheureusement pas être le cas.

Demain nous appartient : une situation complètement catastrophique pour Linda Hardy

Personne n’aurait pu imaginer que la situation soit aussi difficile et compliquée pour Linda Hardy, que l’on avait pu voir dans la série Demain nous appartient. En effet, l’actrice a pu démontrer à plusieurs reprises qu’elle était bel et bien prête à tout pour ce rôle très important qu’elle tient dans la série, même si tout le monde s’attend à ce que son personnage disparaisse prochainement.

Pour les plus grands fans de la série, on peut dire que c’est vraiment la douche froide : chaque nouveau départ d’un personnage important de la série provoque de vives réactions sur les réseaux sociaux, même si cette fois-ci personne ne s’attendait à autant de mouvements en ce qui concerne Linda Hardy. L’actrice a pu faire parler d’elle notamment avec une réaction qui n’est pas du tout passée inaperçue.

Linda Hardy / Clémentine Doucet ou les 2? @DNA_TF1 🎬❤️ pic.twitter.com/gDq5xPoBk8 — LINDA HARDY (@lindahardy) February 11, 2019

Linda Hardy dans la tourmente, un message violent concernant la production de la série

C’est contre toute attente que l’on a pu apprendre que Linda Hardy allait pouvoir quitter la série mythique de TF1, Demain nous appartient. En effet, après plusieurs années à l’antenne, Linda Hardy va devoir quitter Demain nous appartient : une situation catastrophique pour l’actrice mais également pour les plus grands fans de la série qui ne s’en remettent pas.

Toutefois, l’actrice a eu l’occasion de régler ses comptes pour finir en beauté concernant Demain nous appartient, et cela a vraiment étonné les téléspectateurs qui ne pensaient pas que l’actrice allait réagir de la sorte. En effet, elle a clairement dit qu’elle n’avait pas décidé de quitter la série.

Comme elle a pu le raconter, elle ne veut pas passer pour l’actrice qui se sent « bien dans son job » : on comprend qu’elle a été très affectée, et que les conséquences pourraient être lourdes. En revanche, elle ne s’est pas privée pour tacler la production en disant que les scénaristes n’avaient peut être plus d’idées !