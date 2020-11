Line Renaud : elle donne un témoignage émouvant sur ce qu’elle appellerait être une « fin de vie » !

Dans l’émission Sept à Huit de ce dimanche 25 octobre 2020, Audrey Crespo-Mara interviewait Line Renaud. Cette dernière est ainsi revenue sur son AVC et sur ce qu’elle pensait de la fin de vie.

Line Renaud se confie sur son AVC

Plus de 75 ans de carrière ! Célèbre chanteuse, actrice, écrivaine et comédienne, avec de nombreuses récompenses, des honneurs, des prix, des décorations, etc. ! On peut sans aucun doute dire que Line Renaud âgée aujourd’hui de 92 ans, a eu une vie bien remplie.

Cependant en 2019, cette même année où elle a reçu le prix de la femme la plus optimiste de France, Line Renaud a subi un AVC dans le mois d’avril. Au moment des faits, elle a dissimulé ce qui s’était réellement passé, prétendant avoir fait une simple mauvaise chute, et s’être brisée la cheville.



Cependant quelques mois plus tard, Line Renaud a fini par avouer ce qui s’est réellement passé à BFMTV : « Pardon pour le petit mensonge, j’espère que vous ne m’en voulez pas… Je glisse de mon lit, j’essaye de me relever. Mon chien Pirate ne me lâche pas des yeux (…) et normalement, la femme qui vient le chercher entrouvre la porte de la chambre, l’appelle et il se sauve, il va la rejoindre. Elle est entrée ce matin-là, elle a appelé Pirate et il n’est pas parti, il n’a pas bougé. Alors elle entre pour voir pourquoi il ne vient pas tout de suite et elle me trouve couchée par terre »… Line Renaud a alors pu demander à cette dernière de contacter le Samu…

Elle demande à s’en aller dignement…

Pour le dernier numéro de Sept à Huit du mois d’octobre, Line Renaud a accordé une entrevue. La comédienne toujours active, se sent plus que jamais concernée par la question de la fin de vie, surtout depuis son infarctus. De plus, cela semble la tarauder depuis bien plus longtemps, comme l’a souligné la compagne de Thierry Ardisson : « Lors des obsèques de Johnny, vous disiez j’aurais dû mourir avant toi. Aujourd’hui à 92 ans, vous voulez défendre le droit de mourir dans la dignité.»

En effet, la vieille dame revendique le droit de pouvoir mourir dignement quand l’heure viendra, sans que l’on prolonge inutilement la vie de la personne. D’ailleurs, celle qui a une rue qui porte son nom à Las Vegas aux USA, a avoué avoir noté ses souhaits dans un testament : « Quand on est à la fin de sa vie : qu’on nous laisse partir, qu’on nous aide à partir ! Il faut nous aider à partir. Il faut, je le demande. Quand on souffre, on part mais la vie est belle ! »

C’est avec des larmes aux yeux que la célèbre meneuse de revue a rendu ce témoignage bouleversant, évoquant ainsi sa propre mort. Line Renaud a confié qu’elle y pensait de plus en plus, et cela se comprend.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Line Renaud (@linerenaudofficiel) le 17 Oct. 2020 à 12 :03 PDT



Il faut dire que les décès s’enchaînent de plus en plus pour la célèbre dame, qui voit des personnes qui lui sont chers partir à tour de rôle. Dans la liste, on peut citer Johnny Hallyday dont elle était la marraine. Un décès qui l’a particulièrement affecté, car pour elle, à 74 ans, le taulier était encore trop jeune pour mourir.

De même, les décès de ses grands amis tels que Charles Aznavour, Jacques Chirac et cette année, Annie Cordy, n’ont fait que l’affecter un peu plus : « Je suis obligée d’y penser en ce moment. J’ai tellement de copines qui partent. Annie Cordy c’était une surprise pour moi… Je l’aimais tellement. C’est l’hécatombe et ce sont des gens qui ont mon âge. Alors je dis : ‘Who’s next ?’ [Qui est le suivant ?] »

Malgré tout, même si elle pense beaucoup à la mort, Line Renaud qui est l’une des personnalités les plus aimées de la France, espère toujours atteindre les 100 ans. De quoi rassurer ses nombreux fans…