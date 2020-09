Line Renaud : la comédienne fait des déclarations choquantes… Elle aurait été victime d’un AVC !

En avril 2019, Line Renaud avait été hospitalisée pour une fracture à la cheville. Lorsque l’affaire fut révélée au grand public, elle expliqua qu’elle avait eu une mauvaise chute dans son jardin et que ce serait la raison de sa blessure. Si l’entourage de la chanteuse avait affirmé qu’elle était tombée pendant qu’elle jouait avec ses chiens, aujourd’hui la vieille femme tient un discours bien différent. Ses propos ont étonné la majorité de ses fans dont certains soupçonnaient déjà un AVC. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un mensonge entretenu durant plus d’une année

Lorsque l’incident est survenu l’année dernière, la chanteuse avait essayé de rassurer ses fans sur son état de santé quelques semaines après. C’était lors de son anniversaire qu’elle avait pris la parole pour expliquer qu’il ne s’agissait que d’un mal bénin. Aujourd’hui, lors de son interview avec Paris match, elle avoue que cette déclaration était un mensonge. Si elle regrette ses propos, elle a révélé « sa » vérité cette fois.

En effet, Line Renaud a affirmé avoir eu un petit AVC, mais qu’elle s’en était sortie. Suite à ces propos, la comédienne a expliqué les raisons pour lesquelles elle a préféré se taire, même si la rumeur sur son état avait commencé par circuler. Si elle est sortie du silence pour mettre les choses au clair aujourd’hui, c’est parce que ses amies Nicole Sonneville ainsi que Claude Chirac et Muriel Robin l’ont convaincue.

Elles lui ont expliqué que les spéculations allaient continuer si elle ne rétablissait pas la vérité. Line Renaud affirme avoir eu peur qu’on lui colle l’étiquette de l’AVC. Elle craignait également qu’on ne lui confie plus les rôles dans les films. Pour la comédienne, un artiste n’a pas le droit de se montrer en mauvaise posture.

Elle raconte ce qui s’était produit

La vieille femme est ensuite revenue en détail sur les circonstances dans lesquelles cet accident a eu lieu. Elle explique que c’était le matin vers 7h30 qu’elle a essayé de se rendre à la salle de bain. C’est en s’y rendant qu’elle a glissé et s’est retrouvée au pied du lit, incapable de se relever. Sa position était assez inconfortable puisque ses jambes étaient coincées.

C’est en essayant de se débattre qu’elle a dû se casser la cheville. Cependant, la vieille femme ne ressentait aucune douleur. Si elle avait été vite prise en charge, c’est grâce à son petit chien qui a alerté son aide à domicile avec son comportement singulier. La comédienne a été conduite d’urgence à l’hôpital Saint Foch de Paris où les soins lui ont été administrés. Après cette hospitalisation, Line Renaud avait passé cinq mois, alitée.

Des problèmes de santé qui ont porté un coup à sa carrière

Pendant que Line Renaud faisait ses déclarations, elle est revenue sur un épisode assez douloureux de sa carrière. En effet, la chanteuse a évoqué la longue tournée du Las Vegas Show qu’elle effectuait à Roanne. Son état s’était aggravé au point où elle était devenue presque aphone et faisait 40 degrés de fièvre. Dans ces circonstances, il était impossible pour Line Renaud de prester.

Elle est donc montée sur scène pour expliquer son état au public malgré les réticences de Loulou. La chanteuse a annoncé qu’elle ne pourrait plus chanter en raison de ses problèmes de santé. Lorsqu’elle est revenue 6 mois plus tard, le public n’était plus aussi chaleureux et la salle était à moitié vide. C’est sans doute cet épisode qui a poussé la vieille femme à garder le secret sur son accident vasculaire cérébral.