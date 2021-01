Lingerie : les tendances de 2021 sublimeront votre corps et feront craquer votre partenaire !

Comme c’est le cas pour toutes les pièces de votre dressing, vous avez des tendances pour la lingerie et elle devrait vous combler en 2021. En effet, le glamour semble être au rendez-vous au même titre que le confort qu’il ne faut pas négliger. Il est toujours désagréable d’avoir des matières qui occasionnent des démangeaisons par exemple. Si vous souhaitez profiter des soldes pour réaliser ces achats, n’hésitez pas à suivre toutes les tendances de cette nouvelle année.

Le Top 3 des meilleures tendances pour la lingerie

Les femmes ont tendance à porter de belles pièces pour leur propre plaisir, pour sublimer leur corps ou encore pour mettre en valeur leurs atouts féminins, et même pour attirer le regard de leur partenaire. Il est donc possible d’acheter plusieurs ensembles sans, forcément, dépenser des fortunes, il suffit que les sous-vêtements soient adaptés à vos attentes et à votre morphologie pour que le confort soit au rendez-vous.

Pour les tendances de 2021, vous ne pourrez pas manquer l’effet tattoo, la lingerie vous donne l’impression que votre corps est donc tatoué .

. La dentelle a forcément une place de choix pour ces produits, envisagez des pièces assez larges pour que les tatouages fassent leur petit effet.

La lingerie en 2021 offre un effet seconde peau, vous aurez l’impression de ne pas porter de vêtements et le confort sera clairement au rendez-vous.

Le soutien-gorge et le bas sont parfois sans coutures, cela permet de ne pas avoir de rougeurs ou de démangeaisons.

Si vous souhaitez adopter une autre tendance pour la lingerie, sachez que l’imprimé animalier a également la cote.

Vous avez pu le retrouver assez facile pour la mode que ce soit avec des pantalons cargos, des jeans ou encore des vestes. Il a une place de choix dans la garde-robe féminine et ce sera aussi le cas pour la lingerie. N’hésitez pas à miser sur le zèbre ou la panthère, voire des couleurs assez sombres surtout pour l’hiver, elles seront un peu plus claires en été afin de sublimer le bronzage de votre peau.

Avec ces trois tendances, vous pourrez faire craquer votre partenaire et surtout vous faire plaisir afin de sublimer votre silhouette. Par contre, choisissez bien le soutien-gorge à votre taille pour ne pas avoir des coutures inconfortables.

Une couleur a la cote en 2021 : le bleu marine

Sur le marché de la lingerie, vous aurez bien sûr les couleurs classiques comme le noir qui connaît toujours autant de succès auprès des femmes, et même des hommes. Ces derniers sont nombreux à adopter des boxers ou des caleçons foncés même si le blanc fait toujours de la résistance. Pour les femmes, il sera possible de sélectionner une autre teinte puisque vous avez de plus en plus de bleu marine dans les rayons dédiés à la lingerie. Que ce soit pour le soutien-gorge, le shorty ou encore la culotte et même le string, cette teinte a une place de choix.

Le bleu marine ne comble pas toutes les attentes, mais il faut savoir qu’il s’adapte à toutes les peaux qu’elles soient claires ou foncées. De ce fait, même avec un corps très bronzé en été, vous pourrez porter votre ensemble bleu marine et cette couleur a de grandes chances de débarquer dans les rayons des maillots de bain. Avec la Saint-Valentin qui approche à grands pas, il est peut-être judicieux de vous pencher sur quelques achats alors que les soldes ne sont pas terminés.

Ce sera l’occasion de vous offrir quelques plaisirs en suivant toutes les tendances de 2021, mais également vos préférences en termes de lingerie.