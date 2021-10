Lionel Messi à Paris, la famille du footballeur s’agrandit !

Lionel Messi et sa famille sont trop mignons. Ils s’installent tous avec leurs enfants à Paris pour leur plus grand bonheur. Cependant, ils seront accompagnés dans leur séjour. Un sixième membre est également avec eux actuellement. Il s’agit bien évidemment de leur adorable chien Abu. La jeune Antonella Roccuzzo profite et le présente à ses abonnés Instagram. Elle s’efforce même de parler la langue de Molière.

View this post on Instagram A post shared by 𝙇𝙚𝙤 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞 (@leomessii_l0)

Un autre membre trouve sa place dans la famille Messi

Bouleversement total. Il faudrait noter que le mois d’août a été une période de gros changement pour la Famille Messi. Tous, se sont retrouvés en Europe après le départ de Lionel Messi de Barcelone. Mieux, il faudrait notifier qu’ils n’ont tout de même pas oublié l’autre membre de la famille.

Hormis Lionel, Antonella et leurs enfants, un autre membre de la famille commence à trouver son aise à Paris. Il s’agit en réalité du chien de la famille prénommé Abu. Ce dernier est très présent sur le compte Instagram de la femme.

Récemment, le caniche au pelage marron a même eu droit à un très beau relooking. Sur la story Instagram de l’épouse de Lionel Messi, on pouvait voir ce mercredi 13 octobre 2021, un magnifique cliché du chien. Il avait posé fièrement avec un collier en forme de nœud papillon.

En plus, en légende, Antonella Roccuzzo a ajouté une petite phrase « Monsieur Abu » en français. Quoi de plus beau pour émerveiller ses abonnés français. Tout compte fait, la belle brune semble bien se plaire à Paris. Et dire, qu’elle commence même à se mettre au français.

Une installation un peu difficile au début à Paris

En effet, bien que l’installation ait mis du temps à se faire, la famille commence visiblement à prendre ses marques dans la capitale. Cette fois, Lionel Messi se trouve obliger de laisser sa famille à Paris pour rejoindre la sélection Argentine, pour quelques jours.

Il faut dire que son absence n’est pas encore trop contraignante, car Antonella et ses enfants, profitent pour se distraire. Ils visitent la ville lumière encore appelée ville des amoureux.

La rencontre entre Antonella Roccuzzo et Lionel Messi

Antonella Roccuzzo est l’amour d’enfance du sextuple Ballon d’or. Ils se sont rencontrés étant enfants alors que la jeune femme assistait à un tournoi de foot où jouait son cousin. Une grande amitié va ensuite s’installer entre les deux.

Mais Lionel quitte après l’Argentine pour Barcelone afin de lancer sa carrière de footballeur professionnel. Heureusement, les deux jeunes ont eu la brillante idée de rester en contact par téléphone et s’envoyer des lettres.

View this post on Instagram A post shared by antonella roccuzzo 🇦🇷 {28k} (@antonellaroccuzzo_)

Vie de famille, le jeune couple comblé

Les jeunes amoureux officialisent leur relation en 2009. Antonella abandonne donc ses études de diététique pour rejoindre Lionel Messi en Catalogne. C’est ainsi qu’elle entame une carrière de mannequin. Elle ouvre par la suite un magasin de chaussures à Barcelone.

Le couple se marie enfin en 2017 à Rosario après dix longues années de vie commune. Plusieurs invités étaient conviés à cet heureux événement. Antonella Roccuzzo est également la mère de trois enfants, fruit de son amour avec le joueur. Il s’agit de Thiago né en 2012, Mateo né en 2015 et le petit Ciro qui est né en 2018. La famille est grande et belle.