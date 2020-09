L’iPhone SE 2020 (ou iPhone 9) : retour sur la sortie du nouveau smartphone d’Apple !

S’il y a bien une chose qui distingue la marque Apple, c’est sa capacité à garder le secret de ses nouveaux produits jusqu’au dernier moment. Pour certains, c’est même ce mystère savamment entretenu qui serait à l’origine de toutes les attentes des fans par le monde, comme nous le montre une fois de plus la sortie imminente de l’iPhone 9, ou iPhone SE 2020 selon certains échos.

Vers une présentation de l’iPhone SE 2020 dès le 15 avril ?

Difficile de faire le tri entre les vraies et les fausses informations, bien que certaines sources se montrent plus fiables que d’autres. Ainsi, selon les propos de Jon Prosser sur Twitter, la marque Apple préparerait dans le plus grand secret une présentation de son nouvel iPhone le 15 avril prochain.

Une décision étonnante si elle s’avère avérée, en cette période d’épidémie mondiale de coronavirus, qui nécessite que 3 milliards d’habitants sur la planète restent confinés chez eux. Partant de ce postulat, on imagine que le géant de la téléphonie table sur des ventes en ligne principalement, pour compenser l’absence des consommateurs dans les magasins.

Quoi qu’il en soit, si la présentation du nouvel iPhone SE 2020 a bien eu lieu le 15 avril, on imagine sans problème que la marque est dans les starting-blocks, prête à lancer les précommandes de son nouveau joujou. Toutefois, il n’est pas incohérent de penser que cette conférence pourrait ne jamais avoir lieu, toujours à cause du coronavirus, privilégiant une sortie plus discrète pour ce produit phare. Gageons, dans tous les cas, que nous en saurons plus très bientôt !

Apple a annoncé la sortie d’un iPhone SE deuxième génération, qui sera vendu à partir du 17 avril à 489 euros /Le Monde — LesNews (@LesNews) April 15, 2020

De nouvelles informations fuitent sur les caractéristiques de l’iPhone SE 2020

Selon le site 9to5mac, toujours très au courant lorsqu’il s’agit des produits Apple, les caractéristiques techniques de l’iPhone SE auraient fuité, ainsi que les coloris du futur téléphone.

Le téléphone sera bien commercialisé sur le nom iPhone SE 2020.

Il existera en 3 coloris, à savoir blanc, noir, et rouge.

Il aura 3 différentes capacités de stockage, avec un modèle à 64 Go, un autre à 128 Go, et en dernier à 256 Go.

Le nouvel iPhone embarquerait un processeur A13.

De quoi mettre l’eau à la bouche des fans d’Apple, qui trépignent déjà d’impatience tout autour du monde.

Les précommandes de l’iPhone SE 2020 accessibles le 4 avril ?

Les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas dès qu’il s’agit de l’iPhone, et la dernière en date semble d’autant plus étonnante, qu’il est presque 18 h lorsque l’on écrit ces lignes. En effet, toujours selon 9to5mac, les précommandes pour l’iPhone SE 2020 pourraient s’ouvrir dès aujourd’hui. En cause, la mise en ligne d’une page sur le site d’Apple, retirée depuis, contenant une fiche produit pour une protection d’écran indiquant la mention « pour iPhone SE/8/7 ». Un indice de taille, même si bien évidemment celui-ci doit être pris avec des pincettes.